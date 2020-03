Gut ist, wer anderen Gutes tut

Gemeinde Ganderkesee würdigt ehrenamtliches Engagement

+ „Wir in Ganderkesee“: Bürgermeisterin Alice Gerken (vorne, M.) mit den geehrten Ehrenamtlern. Foto: Gemeinde

Ganderkesee – 14 Ehrenamtliche sind am Sonntag in der Mensa am Schulzentrum im Rahmen der Veranstaltung „Wir in Ganderkesee“ ausgezeichnet worden. Bürgermeisterin Alice Gerken lobte gleich zu Beginn der zehnten Auflage der Veranstaltung das Engagement aller fast 200 anwesenden Freiwilligen und hob dessen Bedeutung hervor: „Das Ehrenamt ist das Herz unseres Gemeinwesens“, sagte sie laut Pressemitteilung der Gemeinde. „Kritisieren ist viel einfacher, als selbst mitzumachen. Umso glücklicher können wir uns schätzen, dass so viele Ehrenamtliche in unserer Gemeinde aktiv sind.“