Infozentrum Stedingsehre erhält Gebäude

Bookholzberg – Das Museum auf dem Gelände der Freilichtbühne Stedingsehre in Bookholzberg hat nun dank der Gemeinde Ganderkesee endlich ein Gebäude. Das Bedürfnis, mit den Planungen weiter zu kommen, teilten alle, die sich am Donnerstag dort versammelt hatten: Alice Gerken, Bürgermeisterin der Gemeinde Ganderkesee, Lars Pallinger und Perdita Engeler vom Berufsförderungswerk Weser-Ems, Christian Wolf als Vertreter des Landkreises Oldenburg sowie Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Fördervereins „Informationszentrum Freilichtbühne Bookholzberg“. Außerdem waren die Mitglieder des Arbeitskreises „Geschichtsort Stedingsehre“ vor Ort, um die symbolische Schlüsselübergabe für das Gebäude 21, in dem ein Informations- und Dokumentationszentrum entstehen soll, zu begleiten. In dem Museum soll an die Geschichte der Freilichtbühne, die 1934 von den Nazis erbaut wurde, und des dazugehörigen Spieldorfs, das später als „Gau-Schulungsburg“ diente, erinnert werden.

Den „Langmut und die Hartnäckigkeit“ der Ehrenamtlichen hob Bürgermeisterin Gerken besonders heraus. Ohne deren Zeit und Engagement wäre das Projekt nicht so weit gediehen. Doch auch der Gemeinde sei es ein dringendes Anliegen gewesen, das Gebäude zu kaufen und dem Verein zur Verfügung zu stellen. Auch Wolf, der in Vertretung von Landrat Carsten Harings nach Bookholzberg gekommen war, betonte die Unterstützung des Landkreises für das neue Dokumentationszentrum. Für Harings – der übrigens im Urlaub sei – sei es auch ein persönliches Anliegen. Alle Fraktionen hätten sich für die Finanzierungszusage ausgesprochen – „ohne jegliche Gegenstimme“, sagte Wolf.

Doch es kann noch nicht sofort losgehen in dem Gebäude, das derzeit leersteht: Das Reetdachhaus muss saniert und renoviert werden. Aufträge könnten allerdings noch nicht vergeben werden, erläuterte Gerken. Zuvor müsste der Kaufvertrag von ihr und Pallinger noch beim Notar unterschrieben werden. Bevor die Gemeinde offizielle Eigentümerin des Gebäudes sei, dürfe sie nichts ausschreiben. Ende November soll es so weit sein.

Pallinger, der seit Anfang Januar Geschäftsführer des Berufsförderungswerks Weser-Ems ist, denkt auch an die Nachbarschaft des künftigen Dokumentationszentrums. „Es soll kein Geisterdorf sein“, sagte er. „Wir möchten verhindern, dass der Erhaltungsaufwand größer wird, weil die Gebäude leer stehen.“ Doch im Moment fehle es noch an Ideen für andere Nutzungsformen.

An private Investoren soll nach Möglichkeit nichts vergeben werden: „Gerade in dieser Zeit, wo AfD und Co. so stark werden, möchten wir da die Hand drauf halten“, betonte Pallinger. Man wolle vermeiden, dass sich Rechte mithilfe von Strohmännern auf dem Gelände festsetzten. Das Spieldorf sei „einer der Täterorte“ gewesen, dort solle auch heute nichts romantisiert werden. Wolf vom Landkreis bekräftigte: „Wir leben in einer ganz anderen politischen Situation als in den 70er-Jahren.“ Damals hatte es beispielsweise Konzerte auf dem Gelände gegeben.

Allerdings dürften auch praktische Überlegungen nicht außen vor bleiben, sagte Pallinger. Das Museum allein werde nicht genug Ertrag abwerfen, um für die Erhaltungskosten aufzukommen. Sie lägen bei 70 000 bis 100 000 Euro pro Jahr. „Es muss wirtschaftlich geführt werden und langfristig gesichert sein“, bekräftigte Gerken. Dass das Gebäude 21 unter Denkmalschutz steht, macht die zu erwartenden Kosten nicht geringer.

Mietrach vom Förderverein hofft, bereits im Herbst 2020 die ersten Besucher im Dokumentationszentrum begrüßen zu können. Es soll zudem außerschulischer Lernort werden. Die Ausstellungsinhalte würden in Workshops diskutiert, an denen auch Vertreter der Gemeinde und Wissenschaftler beteiligt seien: „Wir wollen da keine Alleingänge machen.“

Drei der Arbeitskreismitglieder sind bereits von Anfang an, also seit 15 Jahren, mit der Recherche in Archiven oder mit Zeitzeugengesprächen beschäftigt: Inge Meyer, Lisa Dirks und Anne-Grete Grummer arbeiteten damals als Gästeführerinnen. Inzwischen würden sie spezifische Führungen zu den Themengebieten des Geländes anbieten, erzählt Meyer: „Da gibt es einfach viel zu viel.“

Die Finanzierung

Der Kaufpreis für das Gebäude 21, in dem das Dokumentationszentrum eingerichtet werden soll, liegt zwar nur bei 54 000 Euro. Teuer sind allerdings die Kosten für die Sanierung, die ein Oldenburger Architekturbüro auf rund 257 000 Euro geschätzt hat. Für die Kosten kommen die Gemeinde Ganderkesee und der Landkreis Oldenburg mit je 90 500 Euro auf. Außerdem kommen 100 000 Euro aus einer Förderung über das EU-Leader-Programm. Davon übernimmt der Förderverein 25 000 Euro.