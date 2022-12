Impfteams stellen ihre Arbeit im Landkreis Oldenburg ein

Von: Dierk Rohdenburg

Zogen Bilanz der Impfambulanz: Landrat Christian Pundt, Dr. Leonhard Hamschmidt, Petra Debbeler (beide Gesundheitsamt), Bürgermeister Wessel, Frank Flake, Impfzentrumsleiterin Dörthe Stukenborg (beide Malteser) und Christian Gallikowsky (Johanniter, v.l.). © Rohdenburg

Die Corona-Gefahr ist gebannt, die Impfambulanzen im Landkreis Oldenburg haben ihre Arbeit eingestellt

Manch einer wird sich nur noch dunkel erinnern: Vor einem Jahr bildeten sich vor den Impfambulanzen im Landkreis Oldenburg lange Schlangen bei niedrigen Temperaturen. Viele Menschen wollten sich angesichts der drohenden Omikron-Variante des Coronavirus schnellmöglich die zweite oder dritte Impfung holen und manchmal reichten die Vakzine nicht.

In den vergangenen Wochen war der Andrang bei den Impfteams in den Gemeinden und in der ständigen Impfambulanz des Landkreises Oldenburg in Ganderkesee deutlich geringer. „Es kamen zwar noch Leute, aber es herrschte kein großer Andrang“, so die Leiterin in Ganderkesee, Dörthe Stukenborg.

Seit Mittwoch haben die mobilen Impfteams und die ständige Ambulanz komplett den Dienst eingestellt. „Es ist schade, dass das Land das nicht mehr finanziert“, fand Ganderkesees Bürgermeister Ralf Wessel. Er könne das aber gut verstehen, angesichts deutlich sinkender Nutzerzahlen.

Wessel zeigte sich sehr dankbar, dass man die Liegenschaft der ehemaligen OLB in Top-Lage von Ganderkesee habe nutzen können.

Dank des Landrates für das große Engagement

Landrat Christian Pundt bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr großes Engagement. Die mobilen Impfteams hätten den Einsatzauftrag des Landes gehabt, Aktionen vor Ort anzubieten, um damit das Angebot niedergelassener Arztpraxen zu ergänzen. „Diese Aufgabe wurde mit Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen erfolgreich umgesetzt“, so Pundt. Damit habe ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet werden können.

„Die mobilen Impfteams waren das Instrument, um den Deich höher zu bauen“, erinnerte der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Leonhard Hamschmidt. „Wir haben dem Druck standgehalten. Damit hat Corona seinen Schrecken verloren.“

In den knapp 15 Monaten vom Oktober 2021 bis jetzt wurden durch die Impfteams 39 000 Immunisierungen vorgenommen. Bis Juni 2020 waren vier mobile Teams bestehend aus Mitarbeitern der Malteser und Johanniter aktiv, danach nur noch zwei. Impfungen erfolgten in Ambulanzen der acht kreisangehörigen Kommunen sowie für Bewohner und Mitarbeiter in Einrichtungen. Dr. Hamschmidt erinnerte daran, dass die ersten Transporte mit Vakzinen sogar von der Polizei begleitet werden musste. Der Anteil der Biontech-Stoffe liegt im Landkreis bei 43 Prozent, bei Moderna sind es 36 Prozent. Ab September wurden drei neue Impfstoffe verabreicht – und zwar zwei Biontechvarianten sowie eine von Moderna, die an Omikron angepasst wurden.