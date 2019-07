In Hengsterholz kehrt das Mittelalter ein

Hengsterholz – Gaukler, Händler, fahrendes Volk – wo am Hengsterholzer Dorfgemeinschaftshaus gegenwärtig noch ländliches Idyll herrscht, erwarten Peter Mienert sowie Carola und Bahram Pasuki in rund fünf Wochen etwa 200 eindrucksvolle verkleidete Teilnehmer – denn sie veranstalten dort am Sonnabend und Sonntag, 31. August und 1. September, das „Fünfte mittelalterlyche Gedraengel in Hengesterholz“: ein Mittelaltermarkt zum Mitmachen und Miterleben.

„Wir machen vieles wieder so wie gehabt“, erläutert Bahram Pasuki, der abermals als Marktmeister der Veranstaltung fungieren wird. Das Konzept des vergangenen Jahres habe sich in Art und Umfang bewährt. Die Veranstalter haben so ihre Erfahrungen mit dem mittelalterlichen Treiben: Fünfmal haben sie es bereits in Dötlingen organisiert, zwei mal in Falkenburg, bevor sie vor fünf Jahren nach Hengsterholz umzogen. Und so wird es diesmal 25 „Lager“ geben – Gruppen von fünf bis zehn Personen, die sich dieser Epoche, ihrer Kultur und nicht zuletzt Lebensart, verschrieben haben. „Es sind auch einige neue Lager dabei, da können sich die alten vielleicht etwas abgucken“, sagt Mienert. Anfang Januar habe er die Plätze angeboten, berichtet der Marktmeister, „innerhalb von drei Wochen war alles ausgebucht“. Die Teilnehmer kommen zumeist aus der Umgebung, erzählt er weiter: „Delmenhorst, Oldenburg, Bremen, aber auch aus Hannover, Rotenburg und Stade.“

Eine weite Anreise hat auch den „Spießbräter“ aus Thüringen nicht abgeschreckt, er wird zusammen mit der „Taverna“ und einer Fischräucherei die Gäste – Pasukis und Mienert rechnen mit rund 2 000 Besuchern – versorgen. Eine Crêperie ist angefragt. Handwerker bieten ihre Waren natürlich ebenso feil, Alltagsgegenstände oder Schmuck sind im Angebot. Die Musikanten von „Hyttis“ und das Duo „SoRo“ ziehen über den Platz und unterhalten die Gäste, ebenso wie der Schnellzeichner „Jurij“, der seine Künste erstmals bei dem „Gedraengel“ präsentieren wird. Doch damit nicht genug, denn spezielle Angebote für die Kinder runden das Programm ab. Ein besonderes Spektakulum erwartet die Besucher dann am Ausklang des ersten Tages – ab circa 21 Uhr wird ihnen eine Feuershow geboten. Auch, wer insbesondere das „Finstere“ an der Epoche schätzt, kommt auf seine Kosten: Die Veranstalter stellen drei nicht ernst gemeinte „Folterwerkzeuge“ als Fotogelegenheiten aus: ein Andreaskreuz, einen Pranger und einen Richtblock nebst hölzerner Axt. Der mittelalterliche Markt auf dem Sportplatz Hengsterholz, Sportweg 2, ist am Sonnabend ab 12 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. fra