Heiß gelaufener Akku setzt Garage in Brand

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte den Brand. © Nonstop-News

Ganderkesee – Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 20.30 Uhr zu einem Garagenbrand an der Straße „Am Steenhöver“ in Heide (Gemeinde Ganderkesee) gerufen.

Dort war ein E-Bike-Akku in Brand geraten. Das Feuer breitete sich in der Garage aus, konnte glücklicherweise aber schnell von den herbeigeeilten Rettungskräften gelöscht werden.

Wie die Nachrichtenagentur Nonstop-News berichtet, wurde Hausbesitzer Uwe Albers stutzig, als sein Weihnachtsstern schon vorzeitig ausgegangen war, der eigentlich erst um 23 Uhr automatisch abgeschaltet werden sollte.

Der Anwohner ging der Sache auf den Grund und lief in die Garage, wo die Zeitschaltuhr für den Weihnachtsstern untergebracht war. Dabei bemerkte er das Unheil schon von Weitem: „Ich sah durch die Tür, dass da was lodert.“

Akku war heiß gelaufen

Der Akku seines E-Bikes war beim Laden offenbar heiß gelaufen und hatte ein Feuer ausgelöst. Zum Glück hatte Albers zu Weihnachten von seiner Tochter einen Feuerlöscher geschenkt bekommen, der zwar eigentlich für das Boot gedacht war, aber nun zeigen konnte, was er leisten kann. Die Flammen am Akku konnte Albers damit schnell löschen, aber es hatten auch schon andere Gegenstände in der Garage Feuer gefangen. So musste die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz eingreifen, um den Brand gänzlich zu löschen.

In der Garage entstand laut Polizeiangaben ein Gebäudeschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Akkus immer auf feuerfester Unterlage laden

Die Feuerwehr rät, Akkus immer auf einer feuerfesten Unterlage und nicht unbeaufsichtigt aufzuladen, egal ob es ein Handy, ein E-Bike oder ein Elektroauto ist. „Akkubrände sind immer schwer zu löschen und sie häufen sich, so der Einsatzleiter Norbert Twisterling von der Feuerwehr Schierbrock gegenüber Nonstop-News. Für Albers ist auf alle Fälle klar, dass ein neues E-Bike gibt und natürlich auch einen noch größeren Feuerlöscher, damit so etwas nicht noch einmal passiert.