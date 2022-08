Heftiges Unwetter wütet in Niedersachsen: Riesen-Eiche kracht auf Wohnhaus

Von: Fabian Raddatz

Diese große Eiche krachte auf ein Haus in Ganderkesee. © Nord-West-Media TV

Entwurzelte Bäume, blockierte Fahrbahnen: Ein heftiges Unwetter zog am Montag über Niedersachsen. Schwere Sturmböen brachten mehrere Bäume zu Fall.

Ganderkesee – Kurz, aber heftig: Ein schweres Unwetter richtete binnen weniger Minuten im Norden Niedersachsens teils hohe Schäden an. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung mit schweren Gewittern für Niedersachsen herausgegeben. So ließ eine Gewitterzelle im Landkreis Oldenburg eine 25 Meter hohe Eiche auf ein Wohnhaus in Ganderkesee krachen.

Dabei hatten die Bewohner wohl Glück im Unglück. Aktuell liegen keine Berichte vor, dass es auch Verletzte gab. Einige der Bäume im Landkreis landeten auch auf Straßen und blockierten diese. Das Nachrichtenportal „Nord-West-Media TV“ berichtet, dass Autofahrer von umgestürzten Bäumen eingekesselt wurden.

Heftiges Unwetter wütet in Niedersachsen: Freude über Abkühlung im Landkreis Rotenburg

Freude über das Gewitter dagegen im Landkreis Rotenburg, dort blieb es bei Regen – eine willkommene Abkühlung: „Der Regen war ganz dringend nötig, die letzten Wochen musste ich gießen, gießen und gießen!“, sagte eine Frau zu „Nord-West-Media TV“.

„Ich fühle mich nun auch besser, man konnte kaum schlafen, heute Nacht fand ich es schlimm, ich freue mich auf Erfrischung heute Nacht.“ Eine andere Passantin in Rotenburg befand: „Es hat sofort anders gerochen, die Luft ist toll. Der letzte Regen ist irre lang her, jetzt ist es angenehm kühl und der Garten freut sich. Ich befürchte jedoch, das Wasser verdunstet ganz schnell.“ Sie freue sich für den Garten und hofft, „dass es noch ein bisschen weiter regnet“.

Laut derzeitigen Wetter-Prognosen könnte das eintreten. Wetter-Experte Dominik Jung sagt in eine kalte Dusche voraus.