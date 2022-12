Falscher Wasserwerker stiehlt Handtasche

Von: Dierk Rohdenburg

Sachdienliche Hinweise zu Einbrüchen erhofft sich die Polizei. © -

Ganderkesee – Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag mit einem Trick in Ganderkesee eine ältere Frau bestohlen.

Gegen 12.30 Uhr klingelte laut Polizeiangaben ein Mann bei der Frau und gab an, Wasserwerker zu sein und den Zähler ablesen zu müssen. Die Frau ging mit dem Mann in den Keller. Währenddessen betrat ein Komplize durch die nicht geschlossene Tür das Haus. Nach fünf Minuten verabschiedete sich der angebliche Wasserwerker. Die Frau stellte anschließend im Wohnzimmer das Fehlen ihrer Handtasche fest. Den angeblichen Wasserwerker beschrieb sie als korpulent, 1,75 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Wer verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.



Zudem weist die Polizei noch mal daraufhin, Unbekannten den Zutritt zur Wohnung zu verwehren, und bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Kriminelle versuchen durch Vortäuschen unterschiedlichster Situationen, in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Dabei täuschen sie beispielsweise Notlagen vor, die eine Unterstützung der Bewohner erforderlich machen, täuschen offizielle Funktionen vor, die zum Betreten der Wohnung berechtigen oder täuschen persönliche Beziehungen zu Bewohnern vor.



In den meisten Fällen betreten Komplizen durch die nicht gänzlich geschlossene Haustür die Wohnung und suchen nach Wertgegenständen, während die Bewohner abgelenkt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Personen sind zudem am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Ganderkesee eingebrochen. Im Zeitraum von 9.20 bis 20.15 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück an der Fockestraße und verschafften sich durch Aufbrechen einer Tür Zugang zum Einfamilienhaus. Ob die anschließende Suche nach Wertgegenständen erfolgreich war, steht noch nicht fest. Wer verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.