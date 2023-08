„Das war geil“: Hamburger Team stellt Schülern virtuelle Welt vor

Von: Marten Vorwerk

Mithilfe ihres Laptops hatte Programmiererin Gloria Schulz das Spiel aus der Vogelperspektive im Blick. Der Körper der Schüler wurde zu einer Spirale. Jeder Teilnehmer erlebte das Experiment aus der Ich-Perspektive. Links beobachtet die zweite Gruppe und lauscht einer Stimme über die Kopfhörer. © Vorwerk, Marten

Ein Team aus Hamburg stellt den Schülern der Oberschule Ganderkesee ihre Produktion „Dance-Machines“ vor. Die Kinder sind begeistert von der virtuellen Welt, in die sie mithilfe von VR-Brillen eintauchen.

Ganderkesee – Zehn Schüler laufen etwas orientierungslos in der Sporthalle der Oberschule in Ganderkesee herum. Mal springen sie, mal legen sie sich auf den Boden oder richten ihren Kopf Richtung Hallendecke. Sie tragen VR-Brillen, durch die sie eine interaktive Welt sehen, und haben in jeder Hand jeweils einen Controller. Der Grund dafür: Die Schüler der Oberschule sind Teil einer ganz besonderen Produktion. „Dance-Machines“ nennt sich das Projekt aus Hamburg, bei dem Kinder ab elf Jahren eine virtuelle Welt kennenlernen dürfen, in der es um Tanz, Choreografie und Bewegung geht.

Unter den Schülern ist auch Schulleiter Ingo Voss. Für 25 Minuten tauchen die Teilnehmer in eine Spiel-Welt ein. „Das ist total fantastisch“, sagt Voss über die für ihn neue Erfahrung. Zwei Avatare führen durch dieses Experiment. Die Personen, die eine VR-Brille tragen, können sich in dieser eigenen Welt sehen – allerdings nicht als Person, sondern als Spirale. Sie stellt den Körper dar. Auch Hände und Füße sind in dem Spiel zu erkennen. Der Kopf der Spiralkörper besteht aus einer Art Bildschirm. Den Rest der Halle sehen die Teilnehmer durch ihre VR-Brillen nicht, nur ihre eigene Welt.

Ein paar Meter entfernt sitzen zwölf weitere Schüler und bilden die zweite Gruppe des Projektes. Sie lauschen über Kopfhörer einer Melodie und einer Stimme und beobachten die andere Gruppe. Die Stimme führt sie durch ihre Beobachtungen. „Stellt euch vor, was die anderen dort machen und sehen könnten. Malt es auf. Malt die Tanz-Moves auf, unberechenbar, überraschend oder sanft“, sagt die Stimme aus den Kopfhörern. Die Kinder zeichnen mit einem Licht-Stift auf ein großes Blatt Papier.

Während des Spiels wurden mehrere Choreografien der beiden virtuellen Avatare nachgeahmt. © Vorwerk

Währenddessen läuft die Gruppe mit den VR-Brillen – immer im Sichtfeld der anderen – herum. Sie bewegt sich, als würde sie versuchen, einer Choreografie zu folgen. Und so ist es auch: Von den beiden Avataren bekommt sie in ihrer virtuellen Welt Tanz-Schritte vorgemacht, die sie nachahmen soll.

Programmiererin Gloria Schulz hat die virtuelle Welt auf ihrem Rechner im Blick

Die Programmiererin des Spiels, Gloria Schulz, sitzt während der 25 Minuten an ihrem Laptop. Auf dem Rechner sieht sie aus der Vogelperspektive die Charaktere in ihren Spiralkörpern. Sie hat die virtuelle Welt also die ganze Zeit über im Blick.

Kein Stück von Scham ist bei den tanzenden Schülern um Voss zu erkennen. Der Schulleiter schwärmt: „Das ist toll. Wenn sie jetzt im echten Leben vor den Mitschülern tanzen müssten, würden sie es vielleicht nicht machen. Aber so sehen die Schüler aufgrund der Spiralkörper ja nicht, wie sich die anderen bewegen, und werden selbst auch nicht gesehen – nur von der Gruppe, die außerhalb sitzt.“ Aber die vergesse man schnell.

Choreografin Rosse will Projekt weiterentwickeln

„Das war geil“, ruft ein Schüler durch die Halle, als er die VR-Brille wieder absetzt. Einem anderen hat „alles super gefallen“, wie er während der Feedbackrunde sagt. Dabei wollen die Entwickler der Produktion, Regina Rossi und Nora Elberfeld, von den Schülern wissen, wie es ihnen gefallen hat. Alle sind begeistert.

Rossi ist ausgebildete Choreografin. Sie produziert beim Theater Kampnagel in Hamburg ihre eigenen Arbeiten wie das Projekt „Dance-Machines“. Darüber hinaus arbeitet sie bei „K3“, dem Zentrum für Choreografie in Hamburg. Mit „Dance-Machines“ startete sie einen Versuch, wie der Tanz-Unterricht der Zukunft aussehen kann. Sie will das Projekt immer weiterentwickeln. Über den Kulturbeauftragten der Gemeinde Ganderkesee, Oliver Behnecke, der Beziehungen zu „K3“ hat, kam der Kontakt zustande.

Behnecke ist derzeit dabei, „die Zusammenarbeit zwischen Kulturhaus und den Schulen in Ganderkesee zu stärken“. Mit dieser ersten Aktion sei „ein guter Anfang gemacht“.