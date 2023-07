„Perfide Inszenierung“: Rechtsextreme wandern zur „Kultstätte“ Stedingsehre

Von: Gero Franitza

Die Kirche wurde 1943 durch eine Fliegerbombe zerstört. © Förderverein IDZ

Ganderkesee/Bremen – Wie jetzt bekannt geworden ist, sind rund 30 Personen, darunter Rechtsextremisten, Mitte des Monats zur von Nationalsozialisten erbauten Freilichtbühne Stedingsehre in Bookholzberg gewandert. „Neben Angehörigen der neonazistischen Szene Bremens konnten auch Teilnehmer aus dem Umkreis der Partei ,Die Heimat‘ (ehemals NPD) sowie ein ehemaliges Mitglied der ,Identitären Bewegung‘ festgestellt werden“, antwortet die Pressestelle des Bremer Innensenators auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Wanderung am 15. Juli sei dem Ressort bekannt gewesen. Zunächst hatte der Blog „Recherche-Nord“ darüber berichtet.

Die Gruppe, zu der auch Kinder gehörten, habe zwar nicht versucht, nach außen hin als rechtsextremistische Gruppierung aufzutreten, heißt es weiter. Die Teilnehmer hätten auch keine Transparente mit sich geführt oder lautstark „szenetypische Parolen“ skandiert. „Allerdings konnten im Nachgang Propaganda-Sticker auf der zurückgelegten Strecke festgestellt werden, über die rechtsextremistisches Gedankengut an öffentlich einsehbaren Orten zur Schau gestellt wurde“, heißt es in der Antwort aus Bremen weiter. Von der Wanderung selbst sei daher sicherlich keine Gefahr ausgegangen. Gleichwohl: „Die rechtsextremistische Szene in Bremen und Umgebung darf aber nicht unterschätzt werden.“ Das Bremer Landesamt für Verfassungsschutz behalte die rechte Szene in Bremen „selbstverständlich“ kontinuierlich im Blick. Dies mache der jüngste Verfassungsschutzbericht deutlich.

Die Polizei hat nach eigenen Aussagen erst relativ spät von dem Aufzug erfahren: Ein „namentlich bekannter Hinweisgeber“ habe die Gruppe gegen 17.30 Uhr gemeldet. „So konnte nur noch ein Teil der Personen angetroffen werden, da zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Abreise begonnen wurde. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, die Polizei bereits frühzeitig nach dem Feststellen auffälliger Gruppierungen zu kontaktieren“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung dazu. Nur so könne die Polizei Kontakt zu den gemeldeten Personen aufnehmen, eine „versammlungsrechtliche Einordnung“ vornehmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Strafrechtlich relevante Handlungen oder Symbole seien an dem Tag nicht mehr festgestellt worden. Ob es bereits im Vorfeld zu strafbaren Handlungen gekommen ist, sei Teil der aktuellen Ermittlungen.

Freilichtbühne: Einst verfolgten hier Tausende die von Nationalsozialisten groß aufgezogene Inszenierung von „De Stedinge“. © Förderverein IDZ

Der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, der Leitende Polizeidirektor Wilfried Grieme, bezieht in der Antwort klar Stellung zu der Aktion: „Es ist schon beschämend zu sehen, wenn sich Anhänger der rechten Szene in der Öffentlichkeit treffen und gemeinsam einen missbräuchlichen Marsch zu einer Mahnstätte der menschenverachtenden NS-Zeit unternehmen. Umso erschütternder ist es, wenn indoktrinierte Kinder Teil dieser perfiden Instrumentalisierung – oder Inszenierung – sind und mit rechten, geschichtsverherrlichenden Ideologien aufwachsen. An Orten wie diesem darf es keine Huldigung geben, die auf eine Verhöhnung der NS-Opfer abzielt und gleichzeitig die Gräueltaten des Nationalsozialismus legitimiert.“ Die Polizeiinspektion werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich keine Pilgerstätten oder Propagandaorte für Menschen mit diesen demokratiefeindlichen Denkansätzen entstehen. Grieme weiter: „Wir als Gesellschaft müssen genau hinsehen, um früh genug auf derartige Machenschaften aufmerksam zu werden.“

Gleichgelagerte Veranstaltungen oder Treffen im Bereich der Polizeiinspektion würden vereinzelt festgestellt, berichtet die Polizei weiter. Insbesondere Kriegsgräberstätten werden zu bestimmten Terminen, etwa dem Volkstrauertag, aufgesucht. „Zumeist erhalten wir als Polizei erst im Nachhinein Kenntnis von derartigen Treffen“, heißt es abschließend.

Das Informationszentrum ist 2022 eingeweiht worden. © Förderverein IDZ

Gar nicht informiert worden über den Aufzug ist Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Fördervereins „Informationszentrum Freilichtbühne Bookholzberg“, das sich auf dem Gelände befindet. Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten an einem der denkmalgeschützten Gebäude hat der Verein dort vor rund einem Jahr das lang gewünschte Informationszentrum (IDZ) eingeweiht (wir berichteten). „Als Mitbetroffene hätten wir erwartet, informiert zu werden“, sagt Mietrach im Gespräch mit unserer Zeitung. Weder Polizei noch Gemeinde hätten sich bei ihm gemeldet. Von dem Vorfall habe er aus den Medien erfahren. Bislang sei noch nichts in dieser Hinsicht vorgefallen. Gleichwohl sei der Verein im Begriff gewesen, sich auf eine solche mögliche Begegnung vorzubereiten und habe deswegen mit offiziellen Stellen Kontakt aufgenommen.

Das von den Nazis mit großem Aufwand von 1934 bis 1935 errichtete Spieldorf mit 14 Gebäuden sollte buchstäblich als Bühne für ihre völkische Propaganda dienen. Es hatte Platz für 10 000 Zuschauer. Gezeigt wurde das Theaterstück „De Stedinge“ des Oldenburger Heimatdichters August Hinrichs.