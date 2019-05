Bei 70 Grad gedeiht der Kompost gut

Ganderkesee/Landkreis – „Störstoffe“, zumeist Plastiktüten, gestalten die Verwertung von Biomüll zusehens schwierig (wir berichteten). Ein Problem, dass sein Unternehmen bei der Annahme von Grünschnitt glücklicherweise nicht habe, berichtet Andreas Melle, technischer Leiter des Ganderkeseer Firma „K-Nord“. Im Gegenteil: „Der Anteil der „Störstoffe ist äußerst gering.“ Und das komme letztlich natürlich der Qualität des Endproduktes zu gute. Da es sich dabei ausschließlich um „gütegesicherten Kompost“ (nach Anforderungen der Bundesgütegemeinschaft Kompost) handele, seien die Anforderungen vergleichsweise hoch – und unterbieten die düngerechtlichen Grenzwerte deutlich. Diesen Umstand führt Melle unter anderem auf die „Zulieferer“ zurück. Das Material stamme aus der Gemeinde Ganderkesee, dem Landkreis Rotenburg, von Garten- und Landschaftsbaubetrieben und stetig zunehmend von Privatleuten. Es werde vor der Verarbeitung zweimal kontrolliert, einmal an der Waage und dann nochmals beim Abladen.

Die Kompostherstellung sei allerdings nur ein kleiner Teil der Dienstleistung des Unternehmens, das Entsorgungs- und entsprechende Logistikdienstleistungen anbietet, ebenso die Beseitigung von Bohrschlamm sowie die Produktion von verschiedenen Lärmschutzlösungen. Gerade einmal vier der 55 Beschäftigten seien mit der Kompostierung betraut, berichtet der technische Leiter. Doch diese produzieren aus 20 000 Tonnen Rohmasse immerhin rund 15 000 Tonnen Kompost. „Wir verkaufen zu 95 Prozent an Erdenwerke“, fährt Melle fort, „der Kompost ersetzt dort immermehr den Torf.“ Dieser wird dann etwa in Blumenerde gemischt. „Das wird immer mehr“, beschreibt er die Nachfrage, „zur Zeit ist alles verkauft.“

Das angelieferte Material wird zunächst von Holzstücken befreit und dann in einem großen Schredder zerkleinert, bevor es in den 3,5 Meter hohen, zwölf Meter breiten und 60 Meter langen Mieten gelagert wird. Der Häcksler unterscheide sich jedoch technisch deutlich von den kleinen Geräten für den Gartengebrauch, so Melle: „Der schlägt lediglich alles klein, unserer fasert das Material hingegen auf.“ Das sei besonders wichtig, damit der kompostierte Stoff locker liege und eine möglichst große Oberfläche aufweise. So können die Bakterien bei ausreichend Luft und Feuchtigkeit effizient an die Arbeit gehen. Regelmäßig wird der entstehende Kompost umgeschichtet, damit er sich gleichmäßig umwandelt.

Beim Rundgang über das Gelände fallen Edelstahlrohre auf, die aus dem braunen Bio-Stoff herausragen. An ihrem Ende sind Thermometer befestigt, die die Innentemperatur anzeigen. Auch diese ist elementar für die Umwandlung: Das Material müsse mindestens 14 Tage lang bei mehr als 55 Grad Celsius lagern, erläutert Melle weiter. „Erst dann ist es hygienisiert.“ Das bedeutet, dass der Naturdünger am Ende keine keimfähigen Saaten oder etwa Salmonellen und Kolibakterien mehr enthält. In Ganderkesee lagert er bei nicht weniger als 70 Grad. Wie viele andere Parameter auch, werden diese regelmäßig in einem Labor analysiert, für jede Charge protokolliert und in einem Bericht ausgewiesen. Nach zwölf Wochen in der Rottung wird das Material schließlich zwei Mal fein gesiebt. „Und dann haben wir Fertigkompost“, sagt Melle. Das zurückbleibende Kleinholz werde in einem Biomasseheizkraftwerk verwertet: „Es ist ein regenerativer Rohstoff.“

Ein weiterer Absatzbereich für Kompostproduzenten sei die Landwirtschaft – allerdings nicht in der Region, so Melle weiter: „Hier gibt es genügend Gülle.“ Da werde das Bio-Material natürlich nicht benötigt. Anders sehe es da hingegen in Gegenden mit ähnlich sandigem Boden aus, in denen es im Vergleich nur wenig Tierhaltung gibt, beispielsweise im Umland von Celle oder Uelzen. fra