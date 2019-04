Geflüchtete absolvieren Praktika in regionalen Betrieben

Gemeinsame gute Erfahrungen

+ © Plange Rashid Allkhayyat (Mitte) mit dem Team von GS-Systemtechnik. © Plange

Ganderkesee – In der Werkhalle der Firma Mierke Werbung wirbelt feiner Schleifstaub durch die Luft. Hoch oben, auf dem Kofferaufbau eines 7,5-Tonners, in weißem Schutzoverall und mit Atemschutzmaske, lässt Bangaly Cisse den Exzenterschleifer rotieren. Der junge Mann von der Elfenbeinküste ist einer von acht Teilnehmern der betrieblichen Schnuppertage in Ganderkesee.