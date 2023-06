Gemeinsam Ganderkesee zusammenbringen – Sommerfest mit Live-Band und Zirkus

Von: Marten Vorwerk

Der Zirkus Sternchen wird beim Sommerfest Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm vorführen. © Zirkus

Das Kulturhaus Müller und die regioVHS haben ein vielfältiges Programm für das Sommerfest am 24. Juni ab 16 Uhr im Garten des Kulturhauses zusammengestellt.

Ganderkesee – Der Garten des Kulturhauses Müller in Ganderkesee lädt besonders bei diesen Wetterverhältnissen zum Verweilen ein. Ruhe, grüner Rasen und ein Wechsel zwischen Sonne und Schatten. Und genau in diesem Garten soll es bald bunt, laut und voll werden. Denn der Kulturmanager der Gemeinde, Oliver Behnecke und Claudia Körner, Leiterin der regioVHS, haben bei einer Pressekonferenz am Freitag zum Sommerfest für Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr eingeladen. Das Programm – so betonte es Körner mehrfach – „richtet sich an alle Leute, egal welchen Alters“.

Den Garten feiern – das wollen Behnecke und Körner. „Wir wollen unseren Ort so richtig aufleben lassen“, erklärt Behnecke. Für Körner sei es die Gelegenheit, den Dozenten, die an der regioVHS unterrichten, zu danken. „Wir werden sie ins Programm mit einbeziehen und mithilfe von ihnen erlebbar machen, was wir bei uns so anbieten.“ Das werde zum Beispiel in Talk-Runden geschehen. Der Männerkochkurs wird selbstgebackenes Smörrebröd (dänisches Brot) mitbringen.

Balkon-Solaranlage wird präsentiert

Auch die Umwelt, Energie und Digitalisierung spielen eine Rolle. „Wir kreieren am Tablet Zeichnungen oder zeigen eine Balkon-Solaranlage“, so Körner. Außerdem werde der Sommer mit Sträußen und Blumen eingefangen. Was genau es damit auf sich hat, verrieten die Veranstalter noch nicht.

Die Höhepunkte des Tages seien aber weder die Solarananlage noch das Zeichnen am Tablet, sondern der Auftritt des Zirkus Sternchen (zwischen 17 und 18 Uhr) sowie Live-Musik von „Knipp Gumbo“ (etwa 19 Uhr) auf der Gartenbühne. „Das wird im wahrsten Sinne des Wortes ein musikalischer Leckerbissen, da sich der Name der Band aus dem bekannten Gericht Knipp sowie dem amerikanischen Eintopf Gumbo zusammensetzt“, erzählte Behnecke mit einem Schmunzeln. Die Musikgruppe wird Rock´n´Roll auf Plattdeutsch spielen, mit eigenen Songs und Cover-Versionen. Für den Frontmann Lars Köster, ein gebürtiger Ganderkeseer, ist das Konzert ein Heimspiel.

Sie laden zum Sommerfest ein: Angelika Schulte Strathaus, Claudia Körner und Oliver Behnecke (v.l.). © vorwerk

Der Zirkus Sternchen wird Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm präsentieren. „Da sind vor allem junge Leute dabei, die im Jahr 2018 den Jugendkulturpreis des Landes gewonnen haben“, sagte Körner.

Wir wollen gemeinsam Ganderkesee erleben. Während des Festes können die Besucher auch gerne mit den Künstlern, Musikern und uns ins Gespräch kommen.

Für Essen sorgen unter anderem das Ganderkeseer Eiscafé „Kostbar“ und der Freundeskreis des Kulturhauses Müller, der das Programm des Sommerfestes teilweise mit auf die Beine gestellt hat. „Wir werden ein bunt gedecktes Büfett anbieten“, sagte Angelika Schulte Strathaus vom Freundeskreis. Alkoholfreie Getränke und Wein und kommen vom Ganderkeseer Rotary Club.

„Das ist uns sehr wichtig – dass wir die Ganderkeseer Gastronomie mit einbeziehen. Wir wollen gemeinsam Ganderkesee erleben. Während des Festes können die Besucher auch gerne mit den Künstlern, Musikern und uns ins Gespräch kommen“, betonte Behnecke abschließend und erklärte, dass das Kulturhaus im August wieder Teil des Bremer Gartenkultur-Musikfestivals sein wird.