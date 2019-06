Geld für Hude, Einsparungen an der BBS?

Hollen/Landkreis – Geld ausgeben, Geld sparen: Der Schulausschuss des Landkreises Oldenburg hat sich während seiner Sitzung am Dienstagnachmittag für erhebliche Investitionen ausgesprochen. Gespart werden soll an einer Stelle: der Sanierung des Traktes A der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS).

Nur Rückfragen, aber keine Diskussion gab es bei der Erweiterung der Schule Vielstedter Straße in Hude (wir berichteten). Rund 4,6 Millionen Euro nimmt der Landkreis dafür in die Hand. Die von dem Ausschuss gebilligten Pläne sehen die Installation einer Photovolatikanlage vor, die auch zur Stromerzeugung genutzt werden kann, erläuterte Ludger Krone vom Hochbauamt. Im Vorfeld seien mehrere Varianten überprüft worden. Die vorgeschlagene Technik werde sich nach schätzungsweise zehn bis elf Jahren bereits bezahlt gemacht haben.

Ob denn im Zuge des Abrisses der alten Gebäude mit Schadstoffen wie etwa Asbest zu rechnen sei, wollte Hilko Funke (Grüne) wissen. Denn dann reichten die für diese Arbeiten veranschlagten 60 000 Euro sicherlich nicht aus. „Wir haben das überprüft“, antwortete Schulamtsleiter Maik Ehlers, „nach dem jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass wir es nicht mit Schadstoffen zu tun bekommen.“

Ganz so reibungslos gestaltet sich der nächste Tagungspunkt zunächst nicht. Die Sanierung des BBS-Traktes an der Feldstraße soll um rund die Hälfte teurer werden, als ursprünglich geplant: Statt rund 4,2 Millionen Euro beläuft sich die Kostenschätzung nun auf circa 6,3 Millionen Euro (wir berichteten). Neben der allgemeinen Preissteigerung schlügen hier die Baunebenkosten mit etwa 490 000 Euro zu Buche, die zuvor „leider vergessen“ worden waren, so Krone. Einsparungspotenzial sieht die Kreisverwaltung unter anderem bei der Neugestaltung der Fassade. So sollen die alten Verblender lediglich ausgebessert werden. Im Zusammenspiel mit der zusätzlich eingeplanten Belüftungsanlage werde der energetische Effekt mindestens so positiv ausfallen, wie bei einer neuen Ausgestaltung.

Von einem zweiten, von der Schule gewünschten, Fahrstuhl wollte die Verwaltung „Abstand nehmen“, so der Baufachmann weiter. Zwar endet der alte Fahrstuhl gegenwärtig noch in einem Unterrichtsraum. Doch könnte dieser durch die Schaffung eines neuen Flures abgetrennt werden. Dadurch entfiele unter anderem der Umbau des Treppenhauses bis zur Aula. Wie viel diese Maßnahme kostet, wussten jedoch weder er noch Ehlers zu sagen. Der neue Lift wurde mit 250 000 Euro kalkuliert.

BBS-Lehrer Christoph Pauli – selbst Mitglied des Ausschusses – plädierte eindringlich dafür, den ursprünglichen Plänen zu folgen. „Ist diese Mehrsumme wirklich kriegsentscheidend?“, fragte er. Immerhin werde diese Sanierung 25 bis 30 Jahre halten. Die Neugestaltung der Fassade werde insbesondere von den Schülern, die nicht das Berufliche Gymnasium besuchen, durchaus als Aufwertung wahrgenommen, sagte er. Hier sei eine Gleichbehandlung absolut geboten. Für den Fahrstuhl brachte er gleich mehrere Gründe vor: zum einem blieben die jetzigen Räume unangetastet, zum anderen könnte die Aula, mit immerhin 199 Sitzplätzen, barrierefrei als Veranstaltungsort für Wildeshausen erschlossen werden. Und Rollstuhlfahrer könnten endlich gleich am Eingang des Traktes sagen „Da ist mein Fahrstuhl“: Niemand müsste mehr „betteln“, um den Lastenaufzug benutzen zu dürfen, um im Anschluss noch den Unterricht in einem der oberen Klassenräume zu stören so der Lehrer.

„Das Meiste kann ich nachvollziehen“, fasste Arnold Hansen (Freie Wähler) die Ausführungen Paulis zusammen. Durch den Fahrstuhl würde die Schule seiner Meinung nach etwas gewinnen. Die neue Fassade sei letztlich „Schmuck am Nachthemd“ – sie sei lediglich „optisch schön“, brächte aber keinen praktischen Nutzen.

Seine Fraktion habe den Fahrstuhl ebenfalls als Problem der Planungen gesehen, sagte Detlef Sonnenberg (SPD), sei aber nicht einer Meinung. Er gab zu bedenken, dass immerhin für die nächsten 20 Jahre gebaut werde. Er begrüßte den zwischenzeitlich von Landrat Carsten Harings unterbreiteten Vorschlag: Die Verwaltung solle den Kostenunterschied zwischen der vorgeschlagenen Umgestaltung durch einen neuen Flur prüfen und der Kreisausschuss die Sache am kommenden Montag abschließend beraten. Der alte Verblender wird zudem nicht ausgetauscht, ein bislang geplantes Flachdach fällt weg, ein anderes neues, soll nach Möglichkeit begrünt werden. Der Ausschuss schloss sich diesem Kompromiss an. fra