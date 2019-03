In Gegenverkehr ausgewichen - B212 gesperrt

Bookholzberg - Starker Seitenwind hat am Freitag gegen 15.50 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der B 212 bei Bookholzberg ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, war ein 27-Jähriger mit seinem Kleintransporter in Richtung Lemwerder unterwegs, als eine starke Windböe das Fahrzeug ergriff und in den Seitenstreifen drückte. Durch Gegenlenken kam der Fahrer zwar wieder frei, geriet jedoch in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er mit dem BMW eines 35-Jährigen aus Delmenhorst. Beide Männer wurden leicht verletzt und später in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Für Unfallaufnahme, Bergung der Wracks und Reinigung der Fahrbahn blieb die B 212 bis etwa 18 Uhr gesperrt.