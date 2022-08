Gegen Justin hat Helene keine Chance

Von: Gero Franitza

Justin Winter aus Ganderkesee lag in der Hitparade von „NDR Schlager“ in vergangenen vier Wochen vor Mega-Star Helene Fischer. © Franitza

Ganderkesee – Seit vier Wochen ist der Freitag ein besonderer Tag für Justin Winter. Nicht, weil das Wochenende vor der Tür steht, sondern weil an dem Tag der Sender „NDR Schlager“ seine Hitparade aktualisiert. Und diese führt der 29-jährige Sänger seit vier Wochen an. Die Hörer des Senders können die Woche über die Reihenfolge der 15 Lieder auf der Liste bestimmen – und wählten von Beginn seiner Teilnahme an Winters Song „Vor Freude“ auf den Spitzenplatz.

Damit lässt der Ganderkeseer unter anderem Helene Fischer hinter sich.

Für den Sänger ist das gleich mehrfach ein Grund zur Freunde: Markiert das Lied doch seinen Start in einen neuen Abschnitt seiner Karriere, wie er in einem Gespräch mit unserer Zeitung erzählt: Weg vom traditionellen Schlager hin zum modernen Pop-Schlager.

Winter ist beileibe kein Neuling, sondern bereits seit mehr als zehn Jahren in dem Geschäft tätig. Schlager habe er schon immer gemocht, er sei damit aufgewachsen, schickt er gleich voraus. 2011 habe er einen Schlagerwettbewerb in der Waterfront in Bremen gewonnen – der Rest ist quasi Geschichte. Es folgte der erste Vertrag, die erste Single, das erste Album, Radioeinsätze im ganzen deutschsprachigen Raum, dann regelmäßige Fernsehauftritte bis hin zu Livesendungen – unter anderem in der ARD vor einem Millionenpublikum. Ein durchaus erfolgreiches Konzept also.

2019 habe er sich dann irgendwann gefragt, in welche Richtung er gehen wolle. „Ich war stehen geblieben“, lautet sein Urteil über sich selbst. Nach einem Abschlussauftritt Ende des Jahres sei dann Schluss gewesen. „Ich habe sehr konservativ gesungen“, erläutert er. „Schunkel-Schlager“ und seine Auftritte mit Hemd und Fliege – seinem damaligen Markenzeichen – seien zwar bei dem älteren Publikum gut angekommen – aber nicht bei den Jüngeren. Und das sei nun sein Ziel: Zusammen mit seinen Fans alt zu werden.

Dieser Wechsel sei sicherlich ein Risiko gewesen, und er hätte sein altes Image als Rolle weiterspielen können. Aber: „Das bin ich nicht mehr“, sagt Winter zurückblickend. Er habe lange darüber nachgedacht, sich mit seiner Familie und Freunden beraten und den Schritt vollzogen. Doch dann kam die Pandemie, die auch seine Pläne durchkreuzte: Die Veröffentlichung des Anfang 2020 in Ganderkesee mit einem neuen Produzenten aufgenommenen Songs „Vor Freude“ wurde immer wieder aufgeschoben. Doch das habe den Vorteil gehabt, dass sein altes Image aus den Köpfen verschwunden war, merkt der 29-Jährige an. Das Lied sollte ein Auftakt für seine neue Ausrichtung sein. Die Musik bezeichnet Winter als „Pop-Schlager“: modern verpackt, tanzbar, zugänglich. Auch die Texte seien nun anders: Er habe mit seiner neuen Texterin besprochen, was er singen möchte: „Texte aus dem echten Leben“ und das in authentischer Sprache. Früher habe er dagegen vom „siebten Himmel“ und „roten Rosen“ gesungen.

Im Juni wurde das neue Lied veröffentlicht. Es laufe im deutschen wie im belgischen Schlager-Radio „rauf und runter“. Warum bisher Helene Fischer oder auch die in Norddeutschland bekannten und erfolgreichen „Judith und Mel“ bisher nicht an ihm vorbeiziehen konnten, könne er nicht sagen. Aber diese ersten Erfolge seien natürlich klasse und bestätigten ihn, alles richtig gemacht zu haben. Doch wolle er keinen unnötigen Druck aufbauen, auch ein Platz im Mittelfeld wäre „OK“ für ihn, so Winter. Weitere Pläne sind bereits geschmiedet: Für den Herbst ist gegenwärtig ein zweiter Song geplant, ein neues Album soll dann im nächsten Jahr herauskommen.

Einem „normalen“ Broterwerb geht der gelernte Hotelfachmann auch noch nach: Er ist als Verkäufer im Außendienst bei einer Firma in Delmenhorst tätig. Nebenbei arbeite er noch im Gasthof „Zur Jägerklause“ in Ganderkesee – er liebe eben den Kontakt zu Menschen, sagt er. „Ich habe mich gefragt: Brauchst du einen richtigen Beruf?“, so Winter: Die Antwort sei gewesen: „Ja, den brauchst du.“ Dass er damals, direkt nach seiner Ausbildung, den Schritt in die Schlagerwelt gewagt habe, bereue er nicht. „Ich wollte mir in 30, 40 Jahren nicht verwerfen, es nicht gemacht zu haben.“ An seiner Leidenschaft für Schlager habe sich nicht geändert: „Ich bin ganz großer Michelle-Fan, damals wie heute“, sagt er nachdrücklich.