Landrat Christian Pundt verurteilt die Tat

Unbekannte randalieren an Bahnhof: Fahrstuhl und Wartehäuschen beschädigt

Von: Dierk Rohdenburg

Die zerstörte Glasscheibe des Wartebereiches. © Polizei

Landkreis – Die Bundespolizei sucht nach Zeugen einer Vandalismustat am Bahnhof in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee).

Der oder die bislang unbekannten Täter haben nach Angaben der Polizei fast die komplette Verglasung des Wartehäuschens beschädigt und die Sitzbänke erheblich demoliert und verbogen. Zudem wurde ein fest montierter Mülleimer aus der Verankerung gerissen. Außerdem wurde der Fahrstuhl beschädigt. Hier zerstörten die Unbekannten eine Scheibe und stellten eine Absperrbake in den Fahrstuhl.

Schäden liegen bei rund 6.000 Euro

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen. Es muss von einer Schadenssumme von mehreren Tausend Euro ausgegangen werden, so die Ordnungshüter. Allein die Schäden rund um das Wetterschutzhaus werden von der Polizei auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Der Tat ist wahrscheinlich in den vergangenen zwei Tagen erfolgt. Hinweisgeber aus der Bevölkerung, die verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofes gesehen haben, sollten sich an das Bundespolizeirevier Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/218380 wenden.

Teile an Minibagger abmontiert

Diebe haben zwischen Montag, 16.20 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, ein Teil eines in Bookholzberg abgestellten Minibaggers demontiert, teilte die Polizei mit. Laut dem Bericht der Beamten schlugen die Täter zunächst eine Scheibe des an der Straße „An der Bahn“ stehenden Fahrzeugs ein. „In der Folge wirkten sie auf die Hydraulik ein und demontierten ein Anbauteil, das sie schließlich entwendeten. Der Schaden wurde mit etwa 3 250 Euro angegeben“, heißt es weiter von der Polizei. Zeugen sollen sich unter Telefon 04431/9410 melden.

Molotow-Cocktails an Flüchtlingsunterkunft

In der Nähe der zurzeit noch unbewohnten Notunterkunft (ehemaliger Elektronik-Fachmarkt sowie Impfzentrum) am Westring in Wildeshausen hat ein Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg am Samstag verdächtige Gegenstände gefunden.

Der Landkreis und die Polizei beobachten die Lage aufmerksam, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei von Dienstag.

An der Flüchtlingsnotunterkunft am Westring wurden Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit gefunden. © bor

Außerhalb des Gebäudes waren unter Steinen und Laub mehrere Flaschen versteckt, die dem Geruch nach zu urteilen, eine brennbare Flüssigkeit enthielten, berichtet die Polizeipressestelle. „Aufgrund des Fundorts und Inhalts musste das Deponieren der Flaschen als fehlendes Verständnis für und Drohung gegen die geplante Einrichtung verstanden werden“, so Pressesprecher Albert Seegers. Die Flaschen seien sichergestellt worden und der Inhalt werde nun genau untersucht. Zugleich seien die Sicherheitsmaßnahmen an entsprechenden Einrichtungen erhöht worden.

Polizei sucht Zeugen

Durch die regelmäßigen Überprüfungen der Notunterkünfte durch Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg konnte der Zeitraum für das Ablegen der Flaschen eingegrenzt werden. Wer zwischen Freitag, 30. Dezember, 16.30 Uhr, und Samstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr, verdächtige Personen auf dem Gelände des ehemaligen Impfzentrums gesehen hat, wird gebeten, unter Telefon 04221/1559342 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.



Die Notunterkunft soll in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, wenn in den anderen Einrichtungen kein Platz mehr vorhanden ist. Bislang wurde sie nur vom Technischen Hilfswerk vorbereitet. In der Kreisstadt leben derzeit Flüchtlinge auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür. „Wir sind geschockt“, so Ralph Meyer von den Maltesern, die die Unterkunft leiten. „Gleichzeitig sind wir sensibilisiert, noch stärker darauf zu achten, was sich in der Nähe der Unterkunft tut.“

Landrat Christian Pundt verurteilt die Tat

Landrat Christian Pundt und Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, treten nach dem Fund vehement dem Eindruck entgegen, der durch das Deponieren der Flaschen entstehen könnte. Sie betonen, dass sich Schutzsuchende im Landkreis sicher fühlen könnten. Pundt kritisiert die Tat in den sozialen Medien: „So etwas ist aufs Schärfste zu verurteilen. Das geht gar nicht. Vor allem war das kein übler Streich, sondern vorbereitet.“



Auf jeden Fall handelt es sich nach Angaben der Polizei im Landkreis Oldenburg um eine bislang einmalige Tat. Auch Meyer hat an anderer Stelle keine Feindseligkeiten gegen Flüchtlinge feststellen können. „Es gibt weiterhin eine große Unterstützung durch die Bevölkerung“, betont er. Die Bürger würden Spenden vorbeibringen und Wohnungen anbieten, in die Flüchtlinge ziehen könnten. Ähnliche Vorfälle wie der jetzt aus Wildeshausen bekannt geworden, sind Meyer nicht bekannt. Auch in der Zeit der hohen Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 habe es keine Drohungen gegen Einrichtungen gegeben, sagt er.