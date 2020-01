Geflüchtete: Ankommen wird schwerer für unbegleitete Jugendliche

In den vergangenen vier Jahren haben rund 80 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in den Häusern des Wichernstifts in Ganderkesee und Delmenhorst ein Zuhause gefunden. Doch es werde immer schwieriger, ihnen einen guten Start zu ermöglichen, sagt Birger Kuhn, pädagogischer Leiter.

Delmenhorst/Ganderkesee – Am 1. Dezember 2015, am Ende jenes Jahres, in dem sich die Zahl der Asylanträge in Deutschland sprunghaft mehr als verdoppelt hatte, eröffnete das Wichernstift Haus Madiba in Ganderkesee. Die Einrichtung mit neun Plätzen sollte laut Birger Kuhn, dem pädagogischen Leiter des Wichernstifts, unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten eine Anlaufstelle für die ersten Monate in Deutschland bieten. Die Jugendlichen, die damals mehrheitlich aus Syrien und Afghanistan ins Land kamen, sollten dort eine Perspektive entwickeln können. Im Juli 2016 eröffnete der Verein in Delmenhorst zusätzlich das Haus Malala und richtete dort eine Dauerwohngruppe ein, so der 42-Jährige. Inzwischen jedoch seien die Zahlen zurückgegangen und in der Ganderkeseer Einrichtung sei eine andere Wohngruppe eröffnet worden..

Viele kommen vom afrikanischen Kontinent

Im Haus Malala leben derzeit neun junge Menschen, die ohne Familie aus ihren Herkunftsländern geflohen und nach Deutschland gekommen sind. Die Betreuungssituation habe sich seit 2015/’16 deutlich verändert, findet Kuhn. Inzwischen kämen mehrheitlich Jugendliche aus afrikanischen Ländern, die von vornherein eine schlechte Bleibeperspektive hätten. Ihre einzige Chance sei, sich so schnell und gut wie möglich zu integrieren und es vor ihrem 18. Geburtstag zu schaffen, Deutsch zu lernen und einen Ausbildungsplatz zu finden. Dann können sie eine Duldung erhalten (siehe Kasten). „Das setzt die Jungs unter Druck. Die wissen, sie müssen viel schaffen, bis sie 18 sind“, sagt Janin Poppe, Leiterin des Hauses Malala. Die afghanischen und syrischen Jugendlichen hätten damals aufgrund ihres Schutzstatus mehr Zeit gehabt, um erst einmal anzukommen, blickt Kuhn zurück.

Auch der Bildungsstand der Minderjährigen aus den afrikanischen Ländern sei im Durchschnitt nicht so hoch wie bei denen, die 2015 und 2016 aus Afghanistan und Syrien kamen – eine weitere Hürde für die Integration. Zugleich habe sich das Angebot von staatlicher und kommunaler Seite verschlechtert: „Es gibt keine reine Sprachlernklasse an der Berufsschule mehr“, nennt Poppe ein Beispiel. Auch die Sprachkurse an der Volkshochschule seien weniger geworden. Zwei der aktuell im Haus Lebenden hätten keinen Platz bekommen. „Es ist sehr schwer, für die Jugendlichen einen Alltag herzustellen“, findet die 44-Jährige.

Auch eine Förderung über die Arbeitsämter würde schwieriger, weil die Bleibeperspektive der unbegleiteten Minderjährigen häufig schlecht sei. Sie dürften dann etwa nur ein sechs Wochen langes und kein Jahrespraktikum mehr machen. Weiter gehe es bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Wohnung für die jungen Männer, berichten Kuhn und Poppe. Das habe teilweise auch mit Vorurteilen gegenüber in Bezug auf ihre Hautfarbe zu tun – und der Tatsache, dass sie häufiger als Wirtschaftsflüchtlinge gesehen würden.

Die Jugendlichen sind traumatisiert

Alle, die ankommen, brächten ein Trauma mit, sagt Poppe. Dass sie ausschließlich mit Jungen zu tun habe, sei dabei kein Zufall: „Deren Erlebnisse von der Flucht sind schon schrecklich.“ Die Mädchen schafften es häufig gar nicht nach Europa. Und nicht alle, die nach Deutschland wollten, kämen an. „Von den Jugendlichen, die wir betreuen, hängen auch Freunde oder Geschwister auf Lesbos fest.“ Das belaste die Minderjährigen ebenfalls stark. Die Familie nachzuholen, sei nur in den wenigsten Fällen eine Option – und selbst wenn die Behörde eine Genehmigung erteile, gelte diese nur für die Eltern. Die Geschwister müssten diese dann im Herkunftsland alleine zurücklassen.

Der größte Vorteil gegenüber 2015 und 2016 sei, dass sie inzwischen Erfahrungen im Umgang mit den Geflüchteten gesammelt hätten, sagt Kuhn. Damals hätten sie niemanden um Rat fragen können – weil schlichtweg niemand gewusst habe, was richtig sei. „Weder wir noch die Jugendämter wussten, worauf wir uns einlassen“, erinnert sich Kuhn. Außerdem sei es schwierig gewesen, von einem Tag auf den anderen ein Haus voll mit zwölf jungen, traumatisierten Menschen zu betreuen. Inzwischen gebe es in der Einrichtung „eine Kultur des Zusammenlebens“ und zwei Plätze weniger.

Als grundsätzliches Problem sieht der pädagogische Leiter jedoch die Tatsache, dass die Geflüchteten aus dem gesellschaftlichen Blick geraten seien. Der öffentliche Diskurs über das Thema habe abgenommen – und damit sei zugleich die Zahl der Angebote sowie die der Ehrenamtlichen, die sich für sie engagierten, gesunken. Auch die Lage im Haus Malala hat sich verändert: Die Plätze sind nicht mehr nur für unbegleitete minderjährige Geflüchtete reserviert, auch deutsche können dort wohnen. „Es ist schwer zu prognostizieren, wie es sich entwickelt“, sagt Kuhn.

Was ist eine Ausbildungsduldung?

Geflüchtete Jugendliche, die über zwei Jahre (oder länger) eine Ausbildung machen und danach eine Arbeitsstelle finden, können eine Ausbildungsduldung erhalten. Während der Zeit der Ausbildung sind sie damit vor einer Abschiebung sicher, erläutert der Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in einer Broschüre. Der Hintergrund dieser Regelung ist in den niedersächsischen „Hinweisen zur Anwendung des § 25a des Aufenthaltsgesetzes“ vom Juli 2019 festgehalten. Dort heißt es, besonders von Jugendlichen, die hierzulande aufgewachsen seien und deutsche Bildungseinrichtungen besucht hätten, sei eine nachhaltige Integration zu erwarten. Ihnen würde deshalb „auch im Sinne einer interessegeleiteten Zuwanderung ... eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive ermöglicht“.