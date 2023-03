Lack und Farben in einem Graben entsorgt

Von: Dierk Rohdenburg

Lack und Farben landeten illegal im Graben. © Polizei

Landkreis – Ein Unbekannter hat vermutlich am Wochenende Lacke, Farben und Elektrogeräte in einem Graben entsorgt. Die Polizei ermittelt.

Am Montag, 13. März, stellte ein Passant am Vormittag in einem wasserführenden Graben in der Straße Am Zollbaum, Einmündung Dorfstraße, in der Gemeinde Ganderkesee eine unerlaubte Müllentsorgung fest. Bei den entsorgten Gegenständen handelte es sich um Farben, Lacke, Elektronikgeräte und Dämmwolle, die in den Graben geworfen wurden. Teilweise wurden Verpackungen bereits durch das Wasser abgetrieben. Die Tat dürfte sich am Wochenende ereignet haben.

Die Polizei Wildeshausen bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

Kollision mit einem Radfahrer

Am Dienstag, 14. März 2023, gegen 15:20 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Frau aus Harpstedt, mit ihrem Auto von der Straße „Am Schützenplatz“ nach rechts auf die Wildeshauser Straße in Richtung Ortsmitte Harpstedt abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst, der den Fahrradweg befuhr. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf etwa 4.400 Euro geschätzt.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gebäude der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen eingebrochen.

Im Zeitraum von Freitag, 10. März, etwa 16 Uhr, bis Sonntag, 12. März, 17.15 Uhr, brachen die Unbekannten in das Schulgebäude an der Feldstraße in Wildeshausen ein.

Im Objekt wurden mehrere Türen angegangen. Im Bereich der Cafeteria wurden Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Personen verzehrten Lebensmittel und nahmen welche mit. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.