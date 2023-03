Ganter-Zerstörung in Ganderkesee: Delmenhorster im Visier der Polizei

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Gesprengt: ein Ganter in Ganderkesee. © Polizei

Ganderkesee – Nachdem Mitte Dezember 2022 die Ganter-Statue in der Mitte des Kreisverkehrs an der B213 in Ganderkesee zerstört wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtiger ermittelt.

Der Verdacht richtet sich gegen einen 24-jährigen Delmenhorster, der die Statue mit Feuerwerkskörpern gesprengt haben könnte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, so die Polizei am Freitag.

Die Figur war in der Zeit von Freitag, 16.12.2022, auf Samstag, 17.12.2022, durch unbekannte Täter im Kreisverkehr Schlutterweg zerstört worden. Teile des Ganters wurden auch auf die Fahrbahn geschleudert.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis:

Hoher Sachschaden ist am Freitag, 3. März 2023, gegen 7.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle Hatten entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 40-jähriger Bremer fuhr mit einem Betonmischer an der Anschlussstelle Hatten auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auf. Dabei kam es noch auf der Zufahrt zur Autobahn zu einem Auffahrunfall mit dem VW eines vorausfahrenden 67-Jährigen aus Bremen. Der VW kollidierte nach dem Aufprall noch mit Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand.

Am hochwertigen VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Am Lkw entstanden weitere Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Bissige Betrunkene

Aufmerksame Zeugen waren am frühen Donnerstag, 2. März 2023, gegen 1.30 Uhr auf eine betrunkene Autofahrerin im Stadtteil Deichhorst aufmerksam geworden und verständigten die Polizei.

Zwei Beamtinnen trafen die 45-jährige Frau aus Delmenhorst in einem Kleinwagen an. Sie war merklich alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Während des Transports zur Dienststelle, gegen den sie sich sperrte, versuchte sie laut Bericht die Beamtinnen zu beißen und beleidigte diese. Beide blieben unverletzt.

Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war aufgrund des aggressiven Verhaltens allerdings nicht möglich.