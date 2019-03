Sohn findet leblose Mutter im Haus – offenbar von Hund tot gebissen

Eine Seniorin ist in Ganderkesee offenbar von ihrem eigenen Hund tot gebissen worden. Der 51-jährige Sohn des Opfers erschoss das Tier.

Ganderkesee - Der 51-Jährige ging am Donnerstag in das Haus in Ganderkesee, in dem er gemeinsam mit seiner 89-jährigen Mutter lebt. Die Seniorin fand er leblos auf dem Boden liegend vor. Der gemeinsame Hund, ein zehnjähriger Rüde der Rasse Deutsch Drahthaar, saß auf dem Sessel. Aufgrund der massiven Verletzungen ging der 51-Jährige davon aus, dass seine Mutter vom Jagdhund tot gebissen wurde. Der jagdberechtigte Sohn erschoss den Hund im Anschluss im Garten des Wohnhauses.

Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Verletzungen höchstwahrscheinlich vom Hund stammen, teilt die Polizei mit. Hinweise, die auf ein menschliches Fremdverschulden deuten könnten, gab es nicht. Eine Untersuchung des Hundes wird in der nächsten Woche erfolgen.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg sagte, sei noch unklar, ob der Hund bereits früher durch Aggressivität aufgefallen sei. Die Familie hatte den zehnjährigen Rüden der Rasse Deutsch Drahthaar bereits seit Längerem besessen. Die Ermittler hätten vor Ort nicht mehr feststellen können, was der Auslöser der tödlichen Hundeattacke war. Beim Eintreffen des Sohnes habe er zumindest vollkommen friedlich auf dem Sessel gesessen.

