Feuer im Klassenraum: Lehrer bringen Schüler in Sicherheit

Ursache ist bislang unklar

+ © Günther Richter Das Feuer entstand in einem Klassenraum der Grundschule an der Dürerstraße. © Günther Richter

In einem Klassenraum der Grundschule an der Dürerstraße in Ganderkesee hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Die Ursache ist bislang unklar.