Motorradfahrer nach Kollision in Lebensgefahr

Ganderkesee - Bei einem Frontalzusammenstoß in Ganderkesee ist ein 18-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Er verlor am Montag in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen das Auto einer 66-Jährigen und wurde unter diesem eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt, ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Unfallstelle war für den Verkehr zeitweise gesperrt.

