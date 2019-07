Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung in Ganderkesee

Eine große Rauchwolke zieht seit dem frühen Samstagnachmittag über Ganderkesee. Im Ortskern ist in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen.

Ganderkesee - In einer Twitter-Meldung und mit Radio-Durchsagen warnen die Einsatzkräfte in Ganderkesee die Anwohner vor einer starken Rauchentwicklung im Ortskern an der Lindenstraße. Grund ist ein Feuer, was dort am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist. In dem Gebäude befindet sich unter anderem eine Kinderkrippe.

Die Löscharbeiten laufen, heißt es gegen 14.20 Uhr weiter. Demnach befanden sich nach Ausbruch der Flammen keine Personen im Gebäude, die Einsatzkräfte retten allerdings zwei Hunde aus dem Obergeschoss des Hauses.

+ Zwei Hunde wurden aus dem Haus gerettet. © Günther Richter

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden allerdings alle Anwohner im Ortskern Ganderkesee gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

#Gebäudebrand in #Ganderkesee Ortsmitte. Die Löscharbeiten laufen. Es sind keine Personen im Gebäude.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden alle Anwohner im Ortskern Ganderkesee gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.*lr — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) July 20, 2019

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Wir berichten weiter.