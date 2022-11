Ganderkesee: Nächster Faschingsumzug erneut im Sommer

Von: Dierk Rohdenburg

Erneut im Sommer: Der Fasching in Ganderkesee wird bei milderen Temperaturen gefeiert. © GGV

Ganderkesee – Die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) hat beschlossen, auch den nächsten Faschingsumzug in den Sommer zu verlegen. Das war bereit in diesem Jahr coronabedingt der Fall gewesen.

Laut Mitteilung von Timo Vetter (GGV) plant der Fasching seine Büttenabende und den Kinderfasching 2023 regulär an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Februar (3./4./5. und 10./11.) und wie üblich in der Festhalle am Steinacker – wenn Corona es zulässt.

Üblicherweise folgt dann darauf das Hauptwochenende mit großem Festumzug, Party im Festzelt und den Lokalen, am Sonntag Frühschoppen und Kindertanz sowie eine närrischen Rosenmontagparty.

Die GGV hat sich aber dazu entschlossen, das Umzugswochenende in den Sommer zu verlegen – genauer gesagt auf das Wochenende vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023. „Damit hat unser Motto ,Ob Sommer- oder Winterzeit, Ganderkesee – hinein, he geiht!‘ für die aktuelle und die kommende Session Gültigkeit“, so Vetter in einer Mitteilung. „Bereits im vergangenen Sommer erzählte der Fasching im Ganderkeseer Stadion ein Sommermärchen: Wie soll man das noch toppen? Als Austragungsort der „Drei tollen Sommertage“ ist der Ganderkesee Festplatz allerdings wieder fest eingeplant.“

Wirtschaftliche Gründe führen zu der Entscheidung

Wie kam es zu dieser Entscheidung? Während die GGV bei den Büttenabenden Corona-optimistisch ist, ist die Verlegung des Hauptwochenendes in den Sommer eigenen Angaben eine wirtschaftliche Entscheidung. Vetter: „Die Durchführung einer Veranstaltung ist immer ein finanzielles Wagnis. Ein Open-Air-Fasching unterliegt hauptsächlich dem Wetterrisiko. Mit der aus dem Wetter resultierenden Besucherzahl steht und fällt der Erfolg.“ Neben den gestiegenen Zeltpreisen und der allgegenwärtigen Personalknappheit sei auch bei den heutigen Energiepreisen die im Winter benötigte Zeltheizung ein immenser Kostenfaktor. Zur Durchführung hätten die Preise um mindestens 40 Prozent erhöht werden müssen. „Und wer weiß schon, wie sich die private Finanzsituation eines jeden einzelnen im nächsten Februar darstellt?“, so Vetter.

Die GGV betont aber, dass das kein Dauerzustand werden soll. „Der Fasching gehört in die 5. Jahreszeit, und das ist für die Zukunft auch unser Ziel. Aber für die kommende Session ist es die vernünftigere Entscheidung“, heißt es.