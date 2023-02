Ganderkesee fährt mit 22 Kulturevents im Frühjahr auf

Von: Marten Vorwerk

Kulturmanager Oliver Behnecke stellte ein umfangreiches Kulturprogramm für das Frühjahr vor. © vorwerk

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Vorträge von Rap über Poetry-Slam bis hin zu Kindertheatern bietet die Gemeinde in den Monaten Februar, März und April an. Darüber berichtete Kulturmanager Oliver Behnecke.

Ganderkesee – 22 Programmpunkte innerhalb von drei Monaten: Was in Zeiten der Corona-Pandemie völlig unrealistisch schien, ist Ganderkesees Kulturmanager Oliver Behnecke gelungen. Er hat für Februar, März und April ein umfangreiches Kulturprogramm für die Gemeinde aufgestellt. Das hat er bei einem Pressegespräch mit einem Flyer im Kulturhaus Müller präsentiert. Dort wird sich ein Großteil der Theaterstücke, Konzerte, Vorträge, Ausstellungen oder Lesungen abspielen.

„Ich bin sehr froh, nach der kurzen Zeit, die ich hier bin, dieses Programm vorstellen zu können. Wir haben uns nicht – wie sonst üblich – für ein Halbjahresprogramm entschieden“, sagt Behnecke. Er ist seit vier Monaten Kulturmanager in Ganderkesee. Im Mai soll das nächste Programmheft kommen – für die Monate Mai, Juni und Juli.

Rapper Flowin Immo improvisiert seine Texte durch Zurufe aus dem Publikum. © William Veder

Flowin Immo gehört zu den Höhepunkten

Eines der Höhepunkte im Frühjahr ist der Auftritt vom gebürtigen Bremer Rapper Flowin Immo. Besonderheit an seiner Musik: „Das Publikum wirft dem Sänger Wörter hin und er improvisiert daraus einen Rap-Song. Ich habe ihn schon erlebt. Er ist echt ein Sprachartist“, schwärmt Behnecke. Immo kommt am Samstag, 25. März, ins Kulturhaus Müller. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Am Freitag, 24. Februar, lädt das Kulturhaus für zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro) zum Poetry-Slam ein. Das „Slammer-Filet“ um die Moderatoren Sebastian Butte und Simeon Buß kommt für den literarischen Wettstreit nach Ganderkesee.

Sechs Tage danach wird Klaus Handke einen Reisevortrag (Eintritt 7,50 Euro) über Bolivien halten. Er war mit seiner Frau Pia Handke in dem südamerikanischen Land und wird dessen einzigartige Natur vorstellen. „Ich war im November bei einem seiner Vorträge. Das sind wirklich super Bilder. Er ist ein Experte“, lobt Behnecke.

Die Poetry-Slammer Sebastian Butte (l.) und Simeon Buß treten Ende Februar auf. © Matthias nau

Der Kulturmanager will zudem eine Kindertheater-Reihe etablieren. Am 5. März um 15.30 Uhr kommt Petra Jaeschke vom Theater „Pina Luftikus“ mit ihrem Programm „Frau Meier, die Amsel“ ins Kulturhaus. „Wir wollen das gerne regelmäßig an Sonntagen anbieten. Wir werden ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen bereitstellen, damit die Eltern ins Gespräch kommen und die Kinder vor dem Stück noch spielen können“, erzählt Behnecke. „Klönschnack und Theater“ will er verbinden. Zwei Wochen nach Jaeschke tritt in ähnlichem Rahmen die Figurenspielerin Johanna Pätzold auf. Beide Kindertheater kosten fünf Euro. Weitere Kindertheater sollen folgen, sind aber noch nicht geplant.

Orgelkonzerte und Jazz sind weitere musikalische Events

Neben Immo werden weitere Künstler musikalisch auftreten: In der Kirche St. Cyprian und Cornelius spielen am 4. März und 1. April jeweils um 12.05 Uhr Leon Kopecny (im März) und Sybille Groß (im April) ein Orgelkonzert (Eintritt frei).

Ebenfalls am 4. März treten um 19.30 Uhr Simone Frerichs und Band mit dem Konzert „Mittendrin!“ im Kulturhaus auf. Sie vermischen kammermusikalischen Sound mit einem Hauch Jazz. Das 88. Rathauskonzert startet am 17. März um 19.30 Uhr im Rathaus. Die Jazz-Musiker des „Ed Kröger Quintetts“ spielen am 21. März um 19.30 Uhr im Kulturhaus Müller. Dorthin kommt am 15. April (19.30 Uhr) auch die Band „Ansambal Naj“ mit der Bremer Sängerin Manuela Weichenrieder. Sie spielen traditionelle jiddische Lieder. Der Eintritt zu diesen vier Konzerten kostet jeweils 15 Euro.

Künstler stellen im Rathaus und Kulturhaus Müller aus

Zu kulturellen Veranstaltungen gehören neben Theater und Konzerten Ausstellungen. Vom 16. Februar bis zum 21. März wird die Künstlerin Tamara Nickel ihre Werke unter dem Namen „Zeitzeichen“ im ersten und zweiten Stockwerk des Rathauses präsentieren. Sie arbeitet Dinge, „die um uns herum passieren, in Collagen auf“, wird sie in der Ankündigung zitiert. Im Kulturhaus Müller wird Ute Meyer-Kolditz vom 21. April bis zum 21. Mai ausstellen. „Die Ampel steht auf grün“ ist das Thema. Ihre Bild-Ideen entstehen aus der Natur. Pflanzen, Früchte und Tiere dienen dazu, ihre surrealen Bildvorstellungen sichtbar zu machen.

Nicht nur Veranstaltungen zum Zuhören oder Anschauen sind Teil des Programms. „Das Kulturhaus Müller steht auch fürs Mitmachen“, sagt Behnecke. Dafür bietet unter anderem Ute Wessels am 11. Februar, 11. März und 15. April den Kurs „Spaß und Experimente mit Kunst“ für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren an. „Wir zeigen euch, wie ihr selbst zu Pinsel, Farbe oder Bleistift und Papier greifen und loslegen könnt“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Termin.

Tickets und Übersicht Das gesamte Kulturprogramm steht im Internet unter www.regiovhs.de. Tickets sind dort ebenfalls erhältlich oder unter Telefon 04222/44444.