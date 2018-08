70-jährige Radfahrerin stürzt und zieht sich schwerste Verletzungen zu

Ganderkesee - Schwerste Verletzungen hat eine 70-jährige Fahrradfahrerin aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall erlitten. Sie kam beim Abbiegen zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Das meldet die Polizei Delmenhorst. Die Frau war am Freitag gegen 0.35 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann mit dem Rad unterwegs. Dabei befuhren sie den Nordenholzer Weg in Ganderkesee in Richtung Huder Straße. An der Einmündung zur Huder Straße bog der vorausfahrende 71-jährige Ehemann nach rechts in Richtung Bookholzberg ab. Seine Ehefrau kam beim Abbiegen zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Nach der ersten Behandlung vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte mit, dass sie keine Schäden an dem sich in technisch einwandfreiem Zustand befindlichen Fahrrad feststellen konnte.

