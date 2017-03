55-Jähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ganderkesee - Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee ist am Freitagnachmittag der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.05 Uhr auf der Schönemoorer Landstraße, teilt die Polizei am Abend mit. Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Ganderkesee befuhr die Straße in Richtung Delmenhorst und bog in Höhe des Schulweges nach links auf ein Grundstück ab, ohne auf das entgegenkommende Fahrzeug zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 55-Jährige über das Auto geschleudert wurde und mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen blieb.

Bei dem Vorfall blieb der 20-Jährige unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Der Bereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Ungefährer Unfallort