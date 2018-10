16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt 

Ganderkesee - Ein 16 Jahre alter Kradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Unfall im Ortsteil Falkenburg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Opel die Kreisstraße 343 von Falkenburg in Richtung Oldenburg. Als er nach links in die Straße Am Kullerkamp abbiegt, übersieht er das entgegenkommende Leichtkraftrad, das von dem 16-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee gefahren wird. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrer des Leichtkraftrades schwer verletzt wird. Er wurde in das Klinikum Oldenburg gebracht. Der Autofahrer erleidet einen Schock.

+ © Günther Richter

Im Einsatz sind zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gegen 13.00 Uhr bleibt die Fahrbahn für den Verkehr komplett gesperrt, heißt An den Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.