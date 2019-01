20. Jahresprogramm der Gästeführer setzt nicht nur auf Bewährtes

Ganderkesee - Von Gero Franitza. Der Anfang vor 20 Jahren war vergleichsweise noch etwas unstrukturiert, die Pläne für die Zukunft nicht wirklich gewiss. Nach 20 Jahren sind die Gästeführer in der Gemeinde Ganderkesee ein fester Bestandteil nicht nur der touristischen Bemühungen der Kommune: Denn sie fördern auf ihre Weise ebenso Geschichtsbewusstsein und das Zusammengehörigkeitsgefühl in dem Gemeinwesen. Am Donnerstag habe sie ihr 20. Jahresprogramm vorgestellt.

„Was wollt ihr uns denn zeigen, wir kennen doch schon alles - das haben wir am Anfang oft zu hören bekommen“, sagt Karin Bellers, eine der Gründungs-Gästeführerinnen. „Und das bekommen wir heute immer noch zu hören“, ergänzt Elisabeth Kühling, gewählte Sprecherin der Gästeführer, und muss schmunzeln. Das zeige doch nur, dass es den engagierten Frauen und Männern doch immer wieder gelungen sei, stets etwas interessantes ausfindig zu machen, oder andere Aspekte vermeintlich bereits bekannter Themen zu beleuchten.

Deswegen haben die Gästeführer ihr aktuelles Programm auch unter das Motto „Bewährtes und Neues“ gestellt. 1775 Gäste hat das Team im vergangenen Jahr durch den Ganterort und die Gemeinde geführt, berichtet Kühling. Im Jahr davor waren es rund 1500 Interessierte. Ein Klassiker, den es durchgehend im Programm gibt, sind die „Landpartien“: Zweistündige Wanderungen am Wochenende, beginnend um 10 Uhr, in deren Verlauf verschiedene Bereiche und Aspekte der Gemeinde Ganderkesee erlaufen werden. Darunter diesmal „Rethorner und Schierbroker Gleisgeschichten“ (10. März), „Wallhecken und Hohenböken“ (9. November), aber auch „Geschichtsort Freilichtbühne Stedingsehre“ (24. Februar und 6. Oktober) sowie „Bahndeponie Bookholzberg - gestern, heute, morgen“ (Termin steht noch nicht fest). Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gehen - wie eh und je - kostenlos mit auf Tour.

Die letzten beiden Punkte machen bereits deutlich: Die Gästeführer haben mehr als „nur“ die Naturschönheiten der Gantergemeinde - per Rad oder im Rahmen einer Wanderung - im Programm. So geht es durchaus um aktuelle und gesellschaftliche Themen wie etwa bei „Landwirtschaft in Schönemoor - regional vermarktet“ (4. September), „Erneuerbare Energien aus Sonne, Wind und Biogas“ (11. September) oder aber „Frauenpower - von Frauenort zu Frauenort“ (1. Oktober). Doch auch Ziele jenseits der Gemeindegrenzen steuern die Gästeführer regelmäßig an, etwa in der Bremer Überseestadt, in Oldenburg oder Twistringen wie auch im nicht sehr weit entfernten Winkelsett. In der Wittekindstadt Wildeshausen sind unter anderem die Alexanderkirche - als ältester Sakralbau in der Region - wie auch das Dampfkornbranntweinbrennereimuseum wiederkehrende Ziele.

Der Flyer zum neuen Programm ist in einer Auflage von 5000 Exemplaren erschienen und wird gegenwärtig verteilt. Er ist zudem über die Homepage der Gemeinde Ganderkesee, Unterpunkt „Tourismus“, abrufbar. Telefonisch berät unter anderem Vera Pund von der Tourist-Information über auch von Gruppen buchbare Führungen. Sie ist unter der Telefonnummer 04222/44207 zu erreichen.