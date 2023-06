Gärtnerei Melle: 1,7 Millionen Pflanzen-Töpfe auf 20 Hektar

Von: Marten Vorwerk

Carolin Melle (vorne kniend) zeigt der CDU-Fraktion des Ganderkeseer Gemeinderats ihr Gelände. Mit dabei waren Günter Westermann, Philipp Albrecht, Gerd Logemann, Manfred Bartsch, Ilda Grüttner und Cord Schütte (v.l.). Sie stehen hier vor einer „ungerückten“ Bahn mit Heidepflanzen auf dem riesigen Areal. © vorwerk

Carolin Melle stellte der Ganderkeseer CDU am Freitag aktuelle Herausforderungen für ihre Gärtnerei vor. Warum Torf sie derzeit mehr beschäftigt als die Energiekrise.

Ganderkesee – Beeindruckende Zahlen hat Carolin Melle bei einer Führung durch die Gärtnerei Melle am Freitagnachmittag präsentiert: 1,7 Millionen Töpfe mit Heide-Pflanzen stehen auf dem 20 Hektar großen Gelände in Ganderkesee. 80 Prozent des Umsatzes mache die Heide-Produktion im Betrieb etwa aus. 10 000 bis 20 000 Pflanzen-Töpfe stehen auf jeder Bahn, von denen es zig gibt auf dem riesigen Areal. „Eukalyptusgrau und Beerenfarben sind derzeit sehr beliebt. Und alles, was leuchtet“, erzählte Melle, die der CDU-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat ihren Betrieb vorstellte und Herausforderungen erläuterte, die sie im Moment beschäftigen.

„Unsere Felder sind zurzeit noch ungerückt, weil es nachts noch recht kalt ist“, erklärte die 33-Jährige. Die Töpfe stehen also dicht an dicht, um sich die nötige Wärme zu geben. Mit den Wetterverhältnissen insgesamt zeigte sich Melle nicht unzufrieden. „Das ist dieses Jahr sogar besser als in Nordrhein-Westfalen.“ Normalerweise sei das eher andersrum. Besonders mit Regenfällen hätten die Gärtnereien in NRW zu kämpfen. „Wenn hier auf einmal 50 Liter Regen pro Quadratmeter kommen würden, wird es auch problematisch. Das könnte die Töpfe wegschwemmen“, so die Gärtnerei-Chefin.

Jede Pflanze hat eigene Lizenz - 3,2 Millionen sind im vergangenen Jahr zusammengekommen

Ähnlich wie in der Musikbranche hat jede Pflanze ihre eigene Lizenz. 3,2 Millionen Lizenzen seien im vergangenen Jahr durch die 1,7 Millionen Töpfe zusammengekommen. „Das liegt daran, dass in den Töpfen manchmal auch mehr als eine Pflanze steckt“, sagte Melle, als sie den Christdemokraten verschiedene Pflanzen zeigte und erklärte, welche besonders gut aussehen und welche schon Krankheiten aufweisen. Rund zwei Cent werden pro Stück bezahlt. „Da kommt auch jedes Jahr jemand vorbei und zählt nach“, erzählte Melle. Nicht alles einzeln, aber stichprobenartig.

Die größeren Herausforderungen für die Pflanzen seien, dass sie sich mehr und mehr an andere Begebenheiten gewöhnen müssen. „Es wird zukünftig immer weniger Pflanzenschutz erlaubt sein. Außerdem ändern sich die klimatischen Bedingungen. Es wird wärmer. Da müssen sich die Pflanzen anpassen“, weiß die 33-Jährige. Außerdem würde Torf immer mehr in die Kritik geraten, weil der Abbau in den Mooren viel Kohlenstoffdioxid freisetze. Die Gärtnerei habe es deswegen erst mit Kokosfasern versucht. „Das war aber schwierig, weil es weite Transportwege waren –aus Asien. Und man braucht viel Wasser.“ Deswegen setze Melle nun auf Holzfasern als Beimischungen zum Torf. Das Ergebnis: „Sehr gut, weil wir weder mehr Dünger noch mehr Wasser benötigen.“

Energiekrise spielt keine große Rolle

Negative Folgen der Energiekrise spüre Melle mit ihrer Firma bisher kaum. „Wir haben viele Freiflächen. Betriebe, die unter Glas arbeiten, haben mehr Probleme“, erzählte die 33-Jährige. Außerdem puffere die vor zwei Jahren installierte Fotovoltaik-anlage „einiges ab“.

Neben den Heide-Pflanzen stehe Lavendel bei Melle hoch im Kurs und werde ebenfalls viel verkauft. „Guter Lavendel kommt eben auch aus Ganderkesee und nicht nur aus Frankreich“, betont die Firmenchefin lächelnd. Die Pflanzen für das kommende Jahr stehen derweil schon im Gewächshaus bereit. Diese winzigen Stecklinge sollen bald in die Töpfe kommen und auf den Freilandflächen wachsen, um im Jahr 2024 in den Verkauf zu gehen.