Fynn-Morris will doch nur in die Halle und Handball spielen

Vater möchte Rolli-Mannschaft gründen

+ © Oetjen Eine Familie, die für Handball lebt: Andreas „Andy“ Giebert mit seinen Söhnen Ben-Louis (neun, Mitte) und Fynn-Morris (zehn), der im Rollstuhl sitzt. © Oetjen

Landkreis - Schulschluss. Nach Hause fahren. Mittagessen. Hausaufgaben. Hobby. So ist der Alltag vieler Kinder aufgebaut. Für Fynn-Morris geht es nach dem „Pflichtteil“ des Tages in die Sporthalle der HSG Gruppenbühren-Bookholzberg zum Handballtraining – zumindest war das bislang so.