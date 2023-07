Fröhlicher Fasching, doch ein Mann zeigt Polizisten den „Hitlergruß“

Von: Dierk Rohdenburg

Bunt und gut gelaunt: Der Faschingsumzug in Ganderkesee. © Franitza

Die zweite Auflage des Sommerfaschings in Ganderkesee verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich. Allerdings gab es auch Schlägereien, und ein Mann zeigte mehrmals den „Hitlergruß“,

„Die Einsatzkräfte blicken auf einen weitgehend ruhigen Veranstaltungsverlauf zurück“, hieß es in einer Bilanz. „Insbesondere in den Abendstunden mussten jedoch einige Körperverletzungsdelikte verzeichnet werden. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Gegen einen Mann wird ermittelt, weil er den ,Hitlergruß‘ zeigte.“

Der Einsatz begann in den Mittagstunden mit dem Faschingsumzug durch den Ortskern von Ganderkesee. An diesem nahmen rund 2.000 Personen teil. Vermutlich aufgrund des anfangs schlechten Wetters war die Strecke von vergleichsweise nur wenigen Besuchern gesäumt. Nach Schätzungen der Polizei hielten sich maximal 5.000 Personen an der Strecke auf.

Gegen 16 Uhr erreichte der letzte Festwagen das Ziel der Umzugsstrecke. Nach dem Abbau der Gitter und der Reinigung der Fahrbahn konnten die Sperrungen der Polizei gegen 18:30 Uhr aufgehoben werden.

Jugendschuztzkontrollen

Tagsüber führten Vertreter des Jugendamts und der Polizei Jugendschutzkontrollen durch. Insgesamt überprüften sie 44 Personen. In drei Fällen handelte es sich um Kinder, 32 waren jugendlichen Alters und der Rest junge Erwachsene. Teilweise mussten die Beamten hochprozentige, alkoholische Getränke entsorgen, weil sie von Personen mitgeführt/konsumiert wurden, die das Mindestalter von 18 Jahren noch nicht erreicht hatten. Sechs junge Personen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben.

Zu den anfangs erwähnten Körperverletzungen kam es erst nach Abschluss des Umzugs. Am Bahnübergang der Grüppenbührener Straße gerieten gegen 17:30 Uhr vier Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren aneinander. Ein 22-jähriger Delmenhorster erlitt dabei eine Kopfverletzung, die medizinisch behandelt werden musste. Um 19:50 Uhr kam es in der Rathausstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen aus Ganderkesee und einem 24-jährigen Wildeshauser. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Ein 30-jähriger Mann aus Ganderkesee machte gegen 20 Uhr auf einem Grundstück im Habbrügger Weg mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung eines 24-Jährigen, der aber keine Verletzungen davontrug. Der aggressive 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, wo auch die Entnahme einer Blutprobe erfolgte.#

Mehrmals den „Hitlergruß“ gezeigt

Auch ein 22-jähriger Mann aus Ganderkesee musste in Gewahrsam genommen werden. Er war zunächst auf dem Festgelände durch Fehlverhalten aufgefallen und kam einem erteilten Platzverweis nicht nach.

Ein Ermittlungsverfahren ist zudem gegen einen 47-Jährigen aus Ganderkesee eingeleitet worden. Er zeigte gegen 23 Uhr auf dem Festgelände mehrfach den sogenannten Hitlergruß und musste das Gelände verlassen. Nachdem der Mann zurückgekehrt war, wiederholte er den verfassungsfeindlichen Gruß gegenüber anwesenden Polizeibeamten.