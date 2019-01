Dem Frieden nachjagen

Ganderkesee/Landkreis - Von Gero Franitza. Musik ist in einem christlichen Gotteshaus eher die Regel denn die Ausnahme. Die Titelmelodie der TV-Krimi-Reihe „Tatort“ dürfte dort allerdings Seltenheit haben. Kreispfarrer Bertram Althausen nutze die Klänge des bekannten Vorspanns während des Neujahrsempfangs des Diakonischen Werks Delmenhorst/Oldenburger Land, um auf die Jahreslosung einzugehen: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15). Die Einrichtung hat in der Kirche St.-Cyprian-und-Cornelius in Ganderkesee mit Gästen aus Politik und Gesellschaft am Freitagnachmittag seinen Neujahrsempfang gegeben.

Was genau in dem „Tatort“-Vorspann passiert, entziehe sich der Kenntnis des Zuschauers, sagte Althausen. Handelt es sich um einen Täter oder ein Opfer? Ist da jemand auf der Flucht oder sucht jemand nach einem sicheren Unterschlupf? Frieden sei nicht immer das, als was er auf den ersten Blick erscheinen mag und darüber hinaus fragil und verletzlich.

Seit 73 Jahren gebe es offenbar keine Kriegshandlungen in Europa mehr - doch was war mit den gewaltsamen Konflikten auf dem Balkan? Oder dem Kalten Krieg zwischen dem Westen und dem Osten? „Es ist nicht automatisch Frieden, wenn kein Krieg herrscht“, sagte Althausen. Friede stehe nicht einfach zur freien Verfügung: Ihm müsse nachgejagt werden - und er vergehe, wenn er nicht ergriffen werde. Konsequentes Handeln sei dabei notwendig. Das erfordere unter anderem Achtsamkeit: „Im Streit nicht noch einen drauflegen“, sagte er, verbal nicht ständig aufrüsten oder gar twitternd „in 140 Zeichen Lügen verbreiten“. Denn: „Wer seine Worte nicht beherrschen kann, kann sich irgendwann auch selbst nicht mehr beherrschen“, warnte der evangelische Geistliche. Und so komme die Gewalt irgendwann auch unten auf der Straße an. Er sehe die Verantwortung für Frieden jeweils bei Politik, Gesellschaft und bei jedem Einzelnen in seinem individuellen Umfeld.

In einem gespielten Zwiegespräch hatten der Vorstandsvorsitzende des Werkes, Wolfgang Pape , und sein Stellvertreter und Kreisdiakoniepfarrer, Dietrich Jaedicke, den Empfang eröffnet. „Gerade im Landkreis“, so Pape, sei die Integrationsarbeit zu einer bedeutenden Aufgabe geworden, sie erfordere viel Kontinuität. Beide verwiesen unter anderem auf die 27 Ziele und Aufgaben, die sich die Einrichtung selbst gesetzt und gestellt hat. Das sei allein jedoch nicht zu leisten, „dafür brauchen wir alle Wohlfahrtsverbände“, sagte er. Daran wolle man als verlässlicher Partner mitarbeiten.

Der stellvertretende Landrat des Landkreises Oldenburg, Niels-Christian Heins, bedankte sich bei den Gastgebern in einem kurzen Grußwort für die gute, verlässliche Zusammenarbeit etwa in Sachen der Integration. Das Werk erinnere stets neu daran, dass die Arbeit letztlich nie abgeschlossen ist. Die Delmenhorster Bürgermeisterin Antje Beilemann schloss sich inhaltlich dem Lob und Dank ihres Vorredners an - die wertvolle Arbeit des Werkes reiche von niedrigschwelligen Angeboten, Migrationsberatung, der Arbeit mit jungen Geflüchteten bis hin zum Jugendhaus „Horizont“ sowie der Straßensozialarbeit und noch weit darüber hinaus.

Im zweiten Teil der Veranstaltung schloss sich ein Gespräch mit Bernd Mühlenbeck aus Twistringen an. In seinem Buch „Very soon is far away“ berichtet der ehemalige Mitarbeiter der Welthungerhilfe über die 33 Monate, die er ab Januar 2012 in der Gefangenschaft pakistanischer Taliban verbringen musste. Das Gespräch mit ihm führte die „Buten und Binnen“-Redakteurin Anna Berkhout. Das Gespräch war in die Blöcke Liebe, Glaube und Resilienz unterteilt.