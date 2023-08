Feuer im Schweinestall: Große Rauchsäule bei Ganderkesee sichtbar

Von: Marvin Köhnken

In einem Stall in Falkenburg bei Ganderkesee ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Eine Rauchsäule kündet am Samstag von einem Feuer bei Ganderkesee. In Falkenburg war am späten Vormittag ein Großbrand auf einem Bauernhof ausgebrochen.

Falkenburg – Der Schweinestall eines landwirtschaftlich genutzten Hofes bei Ganderkesee ist am Samstag, 12. August, ein Feuer ausgebrochen. Auf Nachfrage bestätigte Polizei-Sprecher Albert Seegers den laufenden Einsatz in Falkenburg, konnte aber kurz nach dem Ausbruch des Brandes noch keine bestätigten Details nennen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.

Weitere Informationen folgen hier in Kürze.