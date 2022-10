Nach Beutezug durch Deichhorst und Ganderkesee: Festgenommener dringend tatverdächtig

Beute aus einem offenkundigen Beutezug hat die Polizei bei dem verhörten Mann aus Bremen gefunden. © Privat

Ganderkesee/Delmenhorst – Als „dringend tatverdächtig“ im Zusammenhang mit einer Diebstahlsserie in Delmenhorst und Ganderkesee stuft die Polizei einen 36-Jährigen aus Bremen ein. Ihn schnappten Beamte am Freitagabend nach dem Anruf einer an der Oldenburger Landstraße wohnhaften 74-Jährigen, deren Gartenlaube der Bremer durchsucht hatte. Sein Fluchtversuch per Fahrrad misslang.

Die Polizei nahm ihn vorübergehend fest und verhörte ihn. Sie fand bei ihm Beute aus drei am Freitag binnen kurzer Zeit verübten Straftaten: Im Verlauf zweier Fahrzeugaufbrüche in Deichhorst waren eine Börse mit Geld, Dokumente sowie zwei Bauchtaschen mit etwas Barem entwendet und obendrein aus einer Wohnung auf dem Gelände des Wichernstifts in Ganderkesee mehrere 100 Euro nebst Dokumenten gestohlen worden. Die Ermittlungen dauern an.