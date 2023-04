Familienvater soll seine kleine Schwester und später die eigene Tochter vergewaltigt haben

Das Landgericht Oldenburg verhandelt gegen einen Ganderkeseer, der Schwester und Tochter vergewaltigt haben soll. © dpa

Ein 49-Jähriger aus Ganderkesee soll sowohl seine damals kleine Schwester als auch seine eigene Tochter vergewaltigt haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Ganderkesee/Delmenhorst/Oldenburg – Mit unvorstellbar brutalen Sexualstraftaten muss sich seit Dienstag die Große Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes beschäftigen. Angeklagt wegen besonders schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in neun Fällen ist ein 49 Jahre alter Familienvater aus Ganderkesee.

Der Mann soll sowohl seine kleine Schwester (10) als auch seine kleine Tochter (10) mehrfach vergewaltigt haben.

Die Übergriffe gegen die Schwester liegen sehr lange zurück: Sie datieren aus den Jahren 1996 bis 2000. Damals war die Schwester des Angeklagten zwischen acht und elf Jahre alt. Unter dem Vorwand, mit ihr in seinem Zimmer Lego zu spielen, soll der Angeklagte das Mädchen in Ganderkesee in sein Zimmer gelockt haben. Er soll dann die Zimmertür verriegelt und sich an dem Mädchen unter Gewaltanwendung mehrmals vergangen haben.

Taten gegen die Tochter in Delmenhorst

Die Taten gegen die eigene Tochter datieren laut Anklage aus den Jahren 2016 bis 2022. Damals wohnte der Angeklagte in Delmenhorst. An den einzelnen Tattagen war die Tochter zehn beziehungsweise später 14 und 15 Jahre alt. Das Mädchen hatte zwar laut Anklage eindeutig „Nein“ gesagt und sich auch gegen die sexuellen Übergriffe zur Wehr gesetzt. Doch der Vater setzte sein Vorhaben um und verging sich laut Anklage mehrmals an seiner Tochter. Das Kind hatte große Angst gehabt.

Seit August des vorigen Jahres sitzt der Angeklagte bereits in Untersuchungshaft. Er hat sich im jetzigen Prozess noch nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Allein schon aus Opferschutzgründen zogen sich am ersten Verhandlungstag Gericht, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung zu einem internen Rechtsgespräch zurück. Darin soll ausgelotet werden, wie das Verfahren laufen kann und soll. Die entscheidende Frage ist, ob die Opfer als Zeuginnen gehört werden müssen.

Die Kammer hat das Verfahren gegen den 49-Jährigen auf vier Verhandlungstage terminiert.