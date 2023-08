Fahranfänger will mit Auto driften und rammt Rolltor

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der VW erlitt einen Totalschaden. © Polizei

Ein Fahranfänger hatte offenbar vor, in einem Wendehammer zu driften. Dabei rammte er ein Rolltor und verursachte einen hohen Schaden. Nun ermittelt die Polizei.

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 6. August, gegen 20:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in einem Gewerbegebiet in Ganderkesee entstanden. Der Führerschein des jungen Unfallverursachers wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Zur Unfallzeit befuhr der 18-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem VW die Elly-Beinhorn-Straße in Richtung des Wendehammers am Ende der Straße. In diesem kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Firmenzufahrt mit einem massiven Rolltor.

Massive Schäden am Auto

Am Auto entstanden erhebliche Schäden an der Front. Aufgrund des Fahrzeugalters wird von der Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Das elektrische Rolltor lag auf der Seite, dazugehörige Torpfosten wurden zum Teil aus dem Boden gerissen. Insgesamt bezifferte die Polizei den Schaden auf 22.000 Euro.

Zeugen sprechen von einem Driftmanöver

Vor Ort gab der 18-Jährige an, die Bremsen des Fahrzeugs hätten versagt. Er ist jedoch bei seiner Fahrt beobachtet worden. Nach Angaben der Zeugen besteht eher der Verdacht, dass der junge Mann bewusst mit hoher Geschwindigkeit in den Wendehammer eingefahren sein könnte, um diesen mit einem Driftmanöver zu umrunden. Das ist ihm allerdings wohl gründlich missglückt.

Durch das beobachtete Fahrmanöver könnte er sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafbar gemacht haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden sein vorläufiger Führerschein zwecks Einziehung und das Auto zwecks Erstellung eines Gutachtens beschlagnahmt. Dann lässt sich zweifelsfrei klären, ob die Bremsen tatsächlich versagt haben.