Ganderkesee – Zwischen den Zentren Oldenburg und Bremen mögen die kleineren Städte und Ortschaften im Landkreis Oldenburg nichtunbedingt auf jedem „Wirtschaftsradar“ auftauchen. Doch wer da nicht genau hinschaut, verpasst so einiges: Moderne, innovative Unternehmen – durchaus alteingesessen – die Bemerkenswertes leisten und keine Konkurrenz zu scheuen brauchen. Im Rahmen ihres achten Wirtschaftsempfanges hat die Gemeinde Ganderkesee am Donnerstagabend zwei Firmen aus der Gemeinde mit dem „Unternehmerpreis 2019“ geehrt: Die Cetex-Rheinfaser und Garten- und Landschaftsbau Kreye.

In vier Kurzporträts erhielten zunächst vier weitere Betriebe die Gelegenheit, sich vorzustellen: die „Schlemmerei“ (Senfe und Würz-Delikatessen), „Bee-Rent“ (Bienen-Vermietung), „Ascora“ (Softwareentwicklung und Vertrieb) sowie „Facet Precision Tool“ (Hochpräzisionswerkzeuge). „Ich finde es sehr bemerkenswert, zu hören, wie unterschiedlich die Wege zum Erfolg für Firmen sein können“, lobte Bürgermeisterin Alice Gerken das Quartett während der Veranstaltung. Aber es seien auch Eigenschaften und Erfahrungen zu erkennen, die alle vier Firmen gemein haben. Dazu gehörten neben dem Quäntchen Glück „das nötige Selbstbewusstsein mit dem Wissen um die eigenen Qualitäten und Stärken, unternehmerischer Mut und große Einsatzbereitschaft“.

Und es gebe eine ganze Reihe leistungsstarker und innovativer Betriebe in der Gemeinde, die im vergangenen Jahr immerhin 12,3 Millionen Euro – ein „stattliches Sümmchen“ – in den Gemeindesäckel gezahlt hätten, so Gerken. „Die Auswahl möglicher Preisträger und die finale Entscheidung fiel daher nicht leicht. In Abstimmung mit den im Rat vertretenen Fraktionen wurden zwei Firmen ausgewählt, die in ihren Bereichen hervorragende Arbeit leisten“, erläuterte sie das Ergebnis. „Facettenreich, inspirierend, tatkräftig – diese Eigenschaften, auf die wir bei diesem Wirtschaftsempfang das Augenmerk gelegt haben, treffen auch auf unsere beiden Preisträger zu“, beschrieb die Verwaltungschefin. Und noch eine weitere wichtige Eigenschaft sei beiden Firmen eigen: „Sie waren und sind fest in der Gemeinde verwurzelt.“

„Die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz im Handel mit Viskose- und Polyester-Stapelfasern sind die Grundlage des Erfolgs“, lobte sie den Preisträger Cetex-Rheinfaser. Ob im Haushalt, im Hygiene- und Bausegment oder im Automobil: Die international tätige Firma sei mit ihren Produkten in vielfältigen Bereichen vertreten. In dieser Rolle sei der Preisträger nicht zuletzt ein „äußerst positives Aushängeschild“ der Gemeinde, lobte Gerken das fortgesetzte Engagement.

„Wachstumsstark und dynamisch“ sei der Garten- und Landschaftsbau Kreye, der seit 2009 am Markt ist, so Gerken. Die Firma ging aus dem im Jahre 1996 von Volker Kreye im Ortsteil Immer gegründeten Einzelunternehmen hervor und beschäftigt gegenwärtig mehr als 70 Mitarbeiter, darunter 16 Auszubildende, die Kreye für den eigenen Personalbedarf ausbildet.

„Wir bauen, planen und pflegen alles außerhalb des Hauses“, beschrieb Geschäftsführer Volker Kreye das Leistungsspektrum gegenüber unserer Zeitung: Ganz gleich. ob etwa Gärten, Wege, Hecken, Teiche oder Bio-Pools, alle Leistungen kommen stets aus einer Hand – deswegen stammten die vielen Mitarbeiter auch aus verschiedenen Gewerken.

„Das kam schon überraschend“, freute sich Cetex-Geschäftsführer Malte Smolna aus Wildeshausen über die Auszeichnung. Die Firma sei „stolz und zufrieden“ über diese Auszeichnung. Er sehe es in vielfacher Hinsicht als Anerkennung für sein Unternehmen, das seit 1969 an dem Standort festhalte und fortlaufend investiere: 2014 etwa in ein neues Verwaltungsgebäude. Und ebenso als Anerkennung für eine Firma, die ihren Umsatz extrem hat steigern können, und im vergangenen Jahr mit ihren 15 Mitarbeitern an modernen Arbeitsplätzen international 40 Millionen Euro und 35 000 Tonnen Fasern umgesetzt hat. fra