Eine Herberge für Heimatlose

Jakobusklause in Falkenburg: Diakoniekonvent stellt Unterkunft zur Verfügung

+ © - Ingeborg Willemsen (l.) kümmert sich um die kleine Behausung. Ein Bewohner hat die Klause am Vortag verlassen (r.). © -

Falkenburg – Obdachlosigkeit ist ein Thema, das – wenn es überhaupt wahrgenommen wird – fast ausschließlich mit Städten in Verbindung gebracht wird. Der Diakoniekonvent Lutherstift in Falkenburg in der Gemeinde Ganderkesee bietet durchreisenden Menschen ohne eigene Wohnung in ihrer Jakobusklause eine Unterkunft an – und das natürlich kostenlos und ohne viele Fragen zu stellen. Ingeborg Willemsen gehört dem Zusammenschluss von evangelischen Frauen und Männern an, die sich unter anderem zur Lebensaufgabe gemacht haben, vor allem den Menschen zu helfen, denen nicht ausreichend Unterstützung zu Teil wird. Und zu dieser Gruppe gehörten seit jeher auch die „Brüder der Landstraße“, wie man sie einst nannte, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Habe eine solche Unterkunft zuvor im Stiftsgebäude bestanden, sei diese Anfang der 1980er-Jahre in ein kleines, dafür hergerichtetes Häuschen ausgegliedert worden: die Jakobusklause entstand. Die 77-Jährige wohnt nur wenige Meter von dem Gebäude entfernt, nimmt die Unterkunftssucher in Empfang und kümmert sich um die Verwaltung der Herberge. Auf dem Gelände befindet sich unter anderem das Hospiz Falkenburg, das in der ehemaligen Begegnungsstätte für behinderte und nicht behinderte Menschen, dem Laurentiushaus, eingerichtet wurde.