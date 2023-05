Einbrecher verursachen 5.000 Euro Schaden im Gemeindehaus

Landkreis – Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende ins Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Ganderkesee eingebrochen. Ein Blick in die Polizeiberichte.

In der Zeit von Freitag, 12. Mai, 12 Uhr bis Sonntag, 14. Mai, 8.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen durch Einschlagen eines rückwärtigen Fensters Zugang zum Gemeindehaus am Ring 14 in Ganderkesee. Im Inneren wurde weitere Zimmertüren aufgebrochen, um nach Wertgegenständen zu suchen. Schlussendlich erbeuteten die Täter zwei Laptops und Geld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Wildeshausen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Wardenburg: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer

Am Samstag, 13. Mai, ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Mühlenstraße in Sandkrug in Höhe der Kreuzung Sommerweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 80-jähriger aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem Mercedes den Sommerweg und bremste im Bereich der Kreuzung zum Mühlenweg ab. Er kam mit seinem Fahrzeug auf dem Radweg des Sommerweges zum Stehen, wo eine 50-jährige Radfahrerin aus der Gemeinde Hatten in Richtung Ortskern unterwegs war. Als die Radfahrerin das Fahrzeug sah, bremste sie stark, überschlug sich und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des 80-Jährigen ist es nicht gekommen.

Durch den Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch eine Rettungswagenbesatzung der Malteser in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Hude: Autofahrer wirft Gegenstand auf anderen Wagen

Am Samstag, 13. Mai, befuhrt eine 44-Jährige aus der Gemeinde Hude gegen 16.55 Uhr mit ihrem Renault die Bremer Straße in Richtung Hude. Kurz hinter dem Grenzweg kam der Frau ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters entgegen. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, flog ein Gegenstand aus dem weißen Transporter und prallte gegen den vorderen linken Kotflügel des Renaults. Der Schaden ist nicht bekannt. Wer Hinweise auf den weißen Transporter oder den bislang unbekannten Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.