Einblick ins Netto-Logistikzentrum in Ganderkesee – Arbeiten bei minus 21 Grad

Von: Marten Vorwerk

Bis zu 100 Lastwagen pro Tag fahren auf den Hof des Netto-Logistikzentrums in Ganderkesee. © vorwerk

Im Netto-Logistikzentrum in Ganderkesee wird es für einige Mitarbeiter richtig kalt. Gesonderte Pausen schaffen Abhilfe. Der Logistik-Regionalleiter Andreas Schulz führte die neuen Auszubildenden durch das Lager am Rennfeuer.

Ganderkesee – Andreas Schulz öffnet bei einer Führung im Lager des Netto-Logistikzentrums in Ganderkesee ein Rolltor. Sofort zieht den rund 40 Auszubildenden, die im August ihre Lehre im Unternehmen begonnen haben, kalte Luft entgegen. „Wir gehen in die Tiefkühlhalle. Wer nicht mitkommen möchte, wartet kurz“, sagt der Regionalleiter für den Bereich Logistik und führt die jungen Männer und Frauen in die mit minus 21 Grad gekühlte Halle. Einige verziehen aufgrund der Kälte ihre Gesichter. „Ihr merkt es sicher. Es riecht ein bisschen nach Pizza“, sagt Schulz und blickt auf Tausende Tiefkühlpizzen.

Pizzageruch in Tiefkühl-Halle bei der Arbeit mit Mütze und Winterjacke

Die Mitarbeiter in der eiskalten Halle tragen Winterjacken und Mützen. Sie sind auf Gabelstaplern unterwegs, räumen die Regale ein und aus. „Das ist übrigens die einzige Abteilung, die die Lieferantenscheine mit Bleistift ausfüllen darf. Kugelschreiben trocknen hier sofort aus“, erzählt Schulz und schmunzelt. Mit Erkältungen haben die Mitarbeiter in der Tiefkühlhalle „nicht mehr zu kämpfen als andere“, sagt er. „Sie bekommen gesonderte Pausen, in denen sie sich in aufgeheizten Räumen wieder aufwärmen können.“

Die Azubis bekommen bei dem Rundgang einen Großteil der 42.000 Quadratmeter großen Lagerhalle zu sehen. Rund 100 Lastwagen pro Tag bringen Ware nach Ganderkesee oder holen sie dort ab. An 204 Filialen, vorrangig im Westen Niedersachsens (von Cuxhaven bis Bad Bentheim) und Bremen, werden die Produkte vertrieben.

100.000 Kartons verlassen täglich das Lager

Aus dem Trockensortiment, zu dem Waren wie Getränke, Chips, Mehl, Konservendosen oder Klopapier gehören, werden täglich 100.000 Kartons aus dem Lager gefahren. Hunderte Kisten Bier und Tausende Packungen Mehl oder Konserven sind im Ganderkeseer Lager bis zu zwölf Meter hoch gestapelt. 18.000 Palettenstellplätze sind allein vom Trockensortiment besetzt. Hinzu kommen die Produkte, die in der Frische-Abteilung bei null Grad gelagert werden. Dazu gehört das SB-Fleisch (Selbstbedienung), das täglich in 15 000 Kartons das Lager verlässt. „Es sind jeden Tag ungefähr 3 000 Paletten, die wir in den Lastwagen wegschicken“, sagt Schulz.

Ab und zu komme auch Ware zurück, die nicht verkauft wurde – und zwar in die Retouren-Abteilung. Das seien vor allem „Non-Food“-Aktionswaren, die wieder einsortiert werden und später erneut als Aktion angeboten werden sollen.

Seit 2014 besteht das Netto-Logistikzentrum in Ganderkesee. Dass dort Produkte abgelaufen oder durch falsche Lagerung nicht mehr verzehrbar gewesen sind, sei noch nicht vorgekommen. Schulz erklärt: „Wenn es bei manchen Waren knapp wird mit der Haltbarkeit, geben wir sie an die Tafel Delmenhorst ab.“