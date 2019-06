Ein eigener Ganter für Château-du-Loir

Ganderkeseer machen französischer Partnerstadt ein besonderes Geschenk

+ Ganterfigur als Gastgeschenk: Bürgermeisterin Béatrice Pavy-Morançais (Mitte, l.) übergab Alice Gerken im Gegenzug einen französischen Wegweiser. Foto: Saalfeld/wilken(1)

Château-du-Loir/Ganderkesee – Tränen zum Abschied und jede Menge tolle Erinnerungen im Gepäck: Die 102 Teilnehmer der Reise in die Partnerstadt Château-du-Loir (Westfrankreich) sind in der Nacht zu Dienstag wieder wohlbehalten in Ganderkesee angekommen. „Die Begeisterung über diese Reise ist kaum in Worte zu fassen“, berichtet Bürgermeisterin Alice Gerken in einer Mitteilung des Rathauses. Zu den Höhepunkten des Besuchs zählte neben der Einweihung der „Rue Ganderkesee“ – also der „Ganderkeseer Straße“ – die Übergabe eines besonderen Gastgeschenkes.