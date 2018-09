Kulturhaus Müller stellt Veranstaltungen für die zweite Jahreshälfte vor

Ganderkesee - Von Lea Oetjen. Das Kabarett ist zweifelsohne in Ganderkesee angekommen. Schon jetzt hat das Kulturhaus Müller genauso viele Zuschauer begrüßen können, wie im gesamten vergangenen Jahr. Allein 204 der bisherigen 454 Besucher waren beim Auftritt des beliebten Klappmaulkomikers Werner Momsen in der Mensa der Oberschule, dem „Veranstaltungssaal“, zu Gast. „Die Attraktivität unseres Angebots scheint sich wieder deutlich gesteigert zu haben“, erklärte Wiebke Steinmetz im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag.

Um die guten Besucherzahlen weiterhin auszubauen, hat sich die Programmbereichsleiterin auch für die zweite Jahreshälfte einiges einfallen lassen. Gleich an vier Donnerstagabenden öffnet die Mensa um 19.30 Uhr ihre Türen für Kabarett-Liebhaber. Los gehen die Shows um 20 Uhr.

Den Anfang macht Carsten Höfer am 20. September mit seinem Programm „Ehe-Män – Superhelden im Hausgebrauch“. „Ein ,Ehe-Män‘ kann vielerlei Gestalt annehmen. Er kann sich verwandeln in den ,Kuschel-Män‘, den ,Zuhör-Män‘, den ,Hausmeister-Män‘ und den ,Lover-Män‘. Seine Gattin macht gerade beim Bummeln am Sonnabendnachmittag auch gerne einmal den ,Pay-Män‘ aus ihm“, heißt es in der Ankündigung. Auch Steinmetz meint, dass es jede Menge zu lachen gebe und man sich in vielen Situationen selbst angesprochen fühlt. Tickets kosten 22 Euro an der Abendkasse.

+ Der „Ehe-Män“, alias Carsten Höfer, tritt am 20. September in Ganderkesee auf. Er beschäftigt sich mit den alltäglichen Themen der Ehe. Der Auftritt Höfers soll – im wahrsten Sinne – Lust auf Laster machen. Das gleichnamige Programm von Sia Korthaus geht am 18. Oktober über die Bühne. „Das Programm dreht sich um die Verlockungen des Lebens. So kennt es doch jeder, dass die Wohnung auf einmal viel sauberer ist, wenn die Steuererklärung ansteht. Auch ist nicht umsonst das Wort ,Konfekt‘ in ,Konfektionsgröße‘ enthalten“, las Steinmetz aus dem Ankündigungsschreiben. Korthaus war bereits 2016 zu Gast in Ganderkesee. In diesem Jahr hat sie sich jedoch Unterstützung von „Britta“ geholt, einer kleinen schüchternen Handpuppe. Eintrittskarten kosten 18 Euro an der Abendkasse.

Etwa einen Monat später, am 15. November, steht das dann vierköpfige Team „Kaktusblüte“ mit seiner Show „Doof sein ist schön – EinBildungsprogramm“ auf der Bühne. „Die Gruppe hat sich das deutsche Bildungssystem zur Brust genommen. Frei nach dem Motto: ,Es genügt nicht, keine Ahnung zu haben. Man sollte auch fähig sein, dies zu zeigen!‘“, so Steinmetz. Es spielen Friedemann Heinrich, Monika Breschke, Uwe Hänchen und Janka Scheudeck. Eintrittskarten kosten 18 Euro an der Abendkasse.

Der letzte Auftritt dieses Jahres und Steinmetz’ persönliches Highlight ist für den 13. Dezember steht an. Sybille Bullatschek kommt mit ihrem Weihnachtsprogramm „Ihr Pflägerlein kommet“. Ihre Shows drehen sich bekanntlich um den Alltag im Altenheim „Haus Sonnenuntergang“. „Während sich die Menschen noch Gedanken machen, wo sie die letzten Geschenke herbekommen, hat Bullatschek ein ganz anderes Problem. So stellt sich zum Beispiel die Frage, was man tun sollte, wenn das 94-jährige Jesuskind beim Krippenspiel nicht mehr aus der Krippe kommt?“, so Steinmetz. Tickets kosten 22 Euro. Für Pflegekräfte gibt es einen Rabatt von drei Euro.