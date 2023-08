Drei Brände und ein tödlicher Unfall: Freiwillige Blaulicht-Retter am Limit

Von: Dierk Rohdenburg

Bauernhofbrand in Ganderkesee: 150 ehrenamtliche Kräfte kämpften gegen die Flammen. © NSN

Ein tödlicher Unfall und drei Brände forderten die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg am Wochenende über Stunden.

Landkreis – Hinter mehr als 200 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften im Landkreis Oldenburg liegt ein kräftezehrendes Wochenende. Am Samstag überschlugen sich die Ereignisse sogar derart, dass die Freiwilligen Feuerwehren Hilfe von der Berufsfeuerwehr in Oldenburg bekamen. Es galt, gleichzeitig Nachlöscharbeiten bei einem Großbrand in der Gemeinde Ganderkesee zu bewältigen und Rettungsmaßnahmen bei einem tödlich verlaufenen Unfall in der Gemeinde Hude vorzunehmen. Dazu kamen weitere Brände im Kreisgebiet.

Flächenbrand in Sandkrug

Bereits am Freitag gegen 14.47 Uhr mussten die Feuerwehren Sandhatten und Kirchhatten mit 60 Kräften nach Sandhatten ausrücken. Auf einem Feld brannten ein Mähdrescher und die umliegende Vegetation. Das Feuer breitete sich schnell auf mehrere Hundert Quadratmeter aus und drohte, auf das noch nicht abgeerntete Getreide überzugreifen. Durch den Einsatz von geländegängigen Einsatzfahrzeugen und mehreren D-Rohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Flächenbrand in Sandkrug: Mehrere 100 Quadratmeter Feld standen in Flammen. © Kramer/Feuerwehr

Bauernhofbrand in Ganderkesee

Am Samstag war der Aufwand für die Feuerwehren aus Ganderkesee, Bookholzberg, Dingstede, Bergedorf, Altmoorhausen und Falkenburg mit rund 150 Kräften deutlich größer. Gegen 11.40 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Vollbrand eines derzeit ungenutzten und damit leer stehenden Schweinestalls mit einer Grundfläche von 2 000 Quadratmeter mit extremer Rauchentwicklung in Falkenburg. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden. Hinsichtlich des Stalls wird von einem Totalschaden im geschätzten, sechsstelligen Eurobereich ausgegangen.

Tödlicher Unfall in Hude

Noch während die Feuerwehren in Ganderkesee aktiv waren, kam es gegen 13.15 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Bremer Straße in Hude, bei dem eine 34-jährige Autofahrerin starb. Laut Polizeibericht war die Frau in in Richtung Oldenburg unterwegs, als ein unbekanntes Fahrzeug Ladung in Form eines Mörteleimers verlor. Bei dem Versuch, dem Gegenstand auszuweichen, kam sie bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Sie wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt. Weil die örtliche Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen beim Großbrand in Falkenburg gebunden war, mussten Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg anrücken. Sie entfernten die Fahrertür, um an die eingeklemmte Frau zu kommen. Der Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Tödlicher Unfall in Hude: Bei den Rettungsarbeiten musste die Berufsfeuerwehr aus Oldenburg kommen. © NSN

Grillhütte brennt in Ganderkesee

Die Feuerwehr aus Ganderkesee war schließlich in der Nacht zu Sonntag erneut im Großeinsatz. Im Ortsteil Bürstel brannte gegen 3 Uhr an der Straße „Am Heidewall“ eine Grillhütte. Vermutlich durch das nicht ordnungsgemäße Ablöschen eines Feuers in der dafür vorgesehenen Stelle, entzündete sich das in der Nähe liegende Brennholz, woraufhin die Flammen laut Polizeibericht auf die 30 Quadratmeter große Grillhütte aus Holz übersprangen. Die Feuerwehr aus Ganderkesee konnte den Brand löschen. Neben einer starken Verrußung des Gebäudes wurde das Holzdach der Grillhütte beschädigt. Aufgrund einer Einsturzgefahr wurde der Zutritt in das Gebäude gesperrt. Der Schaden wird von der Polizei auf bis zu 40.000 Euro geschätzt.