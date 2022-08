Dramatische Suche nach vermisster dementer Seniorin

Ganderkesee – Rund acht Stunden lang dauerte die Suche nach einer 92-jährigen Frau, die stark an Demenz erkrankt ist. Dann wurde sie völlig unterkühlt am Rande eines Feldes gefunden.

Eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims an der Adelheider Straße in Ganderkesee hatte die Frau gegen 20.15 Uhr als vermisst gemeldet. Die 92-Jährige war von Passanten noch im Nahbereich gesehen worden, wurde vom Pflegepersonal aber nicht mehr angetroffen.

Eine erste Absuche der näheren Umgebung durch Beamte der Polizei führte ebenfalls nicht zum Auffinden. Die Suchmaßnahmen wurden unter Einbeziehung von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreis und der angeschlossenen Drohnengruppe ausgeweitet. Insgesamt waren 105 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ganderkesee, Falkenburg, Havekost und Schierbrok mit 21 Fahrzeugen beteiligt.

Personenspürhund im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Lemwerder unterstützte die Suche mit einem Mantrailer (Personenspürhund) und Flächensuchhunden der Rettungshundeeinheit und einer weiteren Drohnengruppe. Aufgrund des Anzeigeverhaltens des Mantrailers wurden die Felder entlang des Schlutterwegs durch die Flächensuchhunde abgesucht.

Auf einem Feldweg konnte dadurch der Rollator der Vermissten am Rand eines Maisfelds und eines kleinen Waldstücks gefunden werden. Die Zusammenarbeit der Drohnenpiloten mit dem Mantrailer führte am Mittwoch gegen 4.30 Uhr, zum Auffinden der vermissten 92-Jährigen. Sie befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des Maisfelds, war stark unterkühlt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Weitere Polizeimeldung:

Bislang unbekannte Personen haben einen Auto-Anhänger von einem Firmengelände an der Straße Mullplacken entwendet.

Angehörige der Firma haben das Fehlen des zweiachsigen Anhängers laut Polizei am Dienstag um 10 Uhr, bemerkt. Zuvor wurde der Anhänger am Donnerstag, 11. August, um 17 Uhr gesichert auf dem Gelände abgestellt. Der Anhänger des Herstellers Anssems hat ein Leergewicht von 485 kg und eine zulässige Gesamtmasse von 2.000 Kilogramm. Der Wert wurde mit 4.500 Euro angegeben.