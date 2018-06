Gesundheitsministerin Reimann sagt Wichernstift Neubau-Millionen zu

Elmeloh - „Da kann man schon mal die Sektkorken knallen lassen“, freut sich Mario Behrends, Vorstand des Wichernstifts im Ganderkeseer Ortsteil Elmeloh. Für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat das Land einen Zuschuss in Höhe von 14,2 Millionen Euro bewilligt.

Jetzt wird beim Stift mit Hochdruck daran gearbeitet, die Pläne zu finalisieren und den Eigenanteil von sieben Millionen Euro aufzutreiben. „Viele Kliniken buhlen und ringen um das Geld vom Land“, weiß Behrends, der sich umso mehr freut, dass das Wichernstift berücksichtigt wurde.

Der Krankenhaus-Planungsausschuss des Landes hatte das Investitionsprogramm 2018 bereits am Mittwoch beschlossen. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) gab die Ergebnisse am Donnerstag bekannt. Die 120 Millionen Euro werden auf 14 Projekte verteilt.

Das Wichernstift bekommt am meisten Geld. Auf Platz zwei landet der Neubau des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter mit 13,1 Millionen Euro.

60 Betten gibt es für psychisch erkrankte Minderjährige

In Elmeloh werden Kinder und Jugendliche betreut, die in der Regel zwischen sechs und 18 Jahre alt sind. „Angefangen von Bulimie und Mediensucht bis hin zu Psychosen und Zwängen“, listet Behrends ein paar Krankheiten auf. Dafür stehen 60 Betten, 51 davon voll- und neun teilstationär, zur Verfügung.

Das wird auch so bleiben, allerdings soll der Neubau sowohl bei der Behandlung als auch bei der Organisation neue Möglichkeiten schaffen. Der 3000 Quadratmeter große Gebäudekomplex wurde in den 60er-Jahren als Jugendhilfeeinrichtung gebaut und ist dementsprechend eigentlich nicht für die jetzige Nutzung ausgelegt.

Beispielsweise sind die Gebäude teilweise nicht miteinander verbunden, sodass mehrfache Nachtwachen eingeteilt werden müssen. Und der Charme der 60er ist mittlerweile auch mehr als verfolgen. „Ehrlich gesagt gab es den gar nicht“, räumt Behrens ein.

Möglicherweise kommt auch eine Notfallambulanz nach Elmeloh

Das neue Gebäude soll 4 000 Quadratmeter groß sein und eventuell auch eine Notfallambulanz beinhalten. Zumindest denkt Klinik-Vorstand Behrens derzeit intensiv darüber nach. Jetzt, wo sich der warme Geldregen des Landes am Horizont ankündigt, tun sich schließlich Möglichkeiten auf, die genau geprüft werden wollen. „Wir sind zuversichtlich“, meint Behrens. Die Bauarbeiten könnten schon im kommenden Jahr starten.

Profitieren würden auf lange Sicht Kinder und Jugendliche aus den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie der Stadt Delmenhorst. Damit ist das Einzugsgebiet der Klinik umrissen. In Brake und Cuxhaven hält das Stift noch ein paar teilstationäre Betten vor, damit sich Patienten nicht jeden Tag von dort auf den Weg nach Elmeloh machen müssen.

Gesundheitsministerin Reimann will sich bei den kommenden Haushaltsberatungen der Landesregierung für eine Aufstockung der Krankenhausförderung von derzeit 120 Millionen Euro pro Jahr einsetzen. „Das ist Gegenstand der Gespräche, die ich jetzt mit dem Finanzminister habe“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Hannover. - bor/dpa