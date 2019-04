Spieldorf-Haus in Bookholzberg soll sich in ein Infozentrum verwandeln

Bookholzberg - Von Lara Terassi . Die Frage, wieso ihr die Entstehung des Informations- und Dokumentationszentrums zur Freilichtbühne Stedingsehre so wichtig ist, kann Gästeführerin Lisa Dirks leicht beantworten: „Damit wir einen Platz haben, anderen die Geschichte nahezubringen. Man soll sie nicht totschweigen, man muss darüber reden. Es soll aufzeigen, wie verführbar wir sind. Die Menschen sollen sich damit befassen.“

In der vergangenen Woche diskutierte der Schul- und Kulturausschuss während einer Sitzung in der Musikschule des Landkreises in Wildeshausen die Situation. An diesem Nachmittag wurde einstimmig beschlossen, dass der Landkreis die Gemeinde Ganderkesee mit 90.500 Euro unterstützt.

Doch was soll mit dem Gebäude 21 passieren, und wann und wie wurde es gebaut? Ab 1934 wurde mit der Erbauung der Freilichtbühne und des Dorfes begonnen. 1937 war das Spieldorf fertig errichtet. „Die Häuser waren für die Darsteller des Theaters. Sie haben darin gewohnt“, erklärt Dirks. Wichtig zu wissen ist, dass die Freilichtbühne Stedingsehre in Bookholzberg extra für das Theaterstück „De Stedinge“ des Oldenburger Heimatdichters August Hinrichs erbaut wurde. „Das muss man sich mal vorstellen. Die Häuser wurden nur für ein Theaterstück gebaut“, sagt Inga de Las Casas dos Santos, Mitarbeiterin des Berufsförderungswerkes Weser-Ems, dem das Gelände gehört.

Das gesamte Spieldorf, mit seinen insgesamt 17 Häusern, steht unter Denkmalschutz. „Das Geld für die Erbauung kam damals aus den Kommunen“, erklärt die Gästeführerin aus Hohenböken. „Es waren wichtige Leute hier, auch zur Einweihung“, sagt Dirks. Gegenüber der Bühne befand sich eine Kirche, die jedoch 1943 durch eine Bombe zerstört wurde.

+ Die Freilichtbühne bot Platz für circa 10 000 Zuschauer. © Terrasi

Auf der Bühne standen überall Lautsprecher. Das ist für die damalige Zeit schon beeindruckend“, sind sich Dirks und de Las Casas dos Santos einig. Obwohl Dirks das Gelände schon so oft gesehen hat, sei sie jedes Mal aufs Neue davon beeindruckt. Seit 1992 arbeitet sie bereits als Gästeführerin.

Seit 2005 hat der Arbeitskreis „Geschichtsort Freilichtbühne Stedingsehre“ die Idee, das Gebäude 21 in ein Informationszentrum zu verwandeln. Das Spieldorf solle auch für Führungen von Schulklassen genutzt werden. Derzeit stehen die meisten Häuser leer. Das Haus „Ems“ (Gebäude 19) steht derzeit jedoch als Tagungsraum für Konferenzen zur Verfügung.

Seit dem Jahr 1946 gehören die Freilichtbühne sowie das Spieldorf dem Berufsförderungswerk Weser-Ems in Bookholzberg. Damals hieß es noch Landesversehrtenfachschule. „Das war eine Ausbildungseinrichtung für junge Männer, die nach dem Krieg keine schulische Ausbildung hatten“, erklärt Dirks. Dort wurden unter anderem Mechaniker, Elektromaschinenbauer, Schuhmacher, Bauzeichner sowie Gärtner ausgebildet. Das Haus 27 des Spieldorfes wurde dafür später als Lehrraum dazu gebaut. Das Haus 11, das die Gemeinde vorher als Infozentrum ins Auge gefasst hatte, war damals eine Gaststätte, informiert Dirks. Eines der Häuser des Dorfes war eine Wassermühle.

Das Gebäude 21 ist stark sanierungsbedürftig. „Der Fußboden muss gemacht werden und insbesondere das Dach. Zudem soll noch eine behindertengerechte Toilette hinein. Die Wand im Inneren

darf nicht rausgenommen werden, weil das Haus unter Denkmalschutz steht. Oben in den Räumen könnte ein Archiv entstehen und es könnte ein Einführungsfilm aus alten Materialien zusammengestellt werden“, erzählt Dirks. Sie betont, dass es für jedermann zugänglich sein soll. Ihren Vorstellungen nach sollen in dem Haus zudem Exponate ausgestellt werden. „Wenn man durch das Gelände läuft, kann man richtig abschalten und es genießen, aber man soll sich trotzdem Gedanken machen und den Hintergrund des Ganzen kennen“, sagt sie. „Die Geschichte soll weitergegeben werden. Daher sind wir dem Ganzen positiv zugeneigt“, äußert sich de Las Casas dos Santos dazu.

Ein weiterer Zugang zum Infozentrum soll über die Jasminstraße entstehen, wünschen sich beide.