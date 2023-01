Christian Dürr übernimmt Patenschaft für zum Tode verurteilten Iraner

Von: Dierk Rohdenburg

Christian Dürr (FDP) hat die Patenschaft für einen im Iran zum Tode Verurteilten übernommen. © FDP

Landkreis – Christian Dürr, FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzender aus Ganderkesee im Landkreis Oldenburg, hat die politische Patenschaft für Majid Kazemi übernommen, gegen den im Iran die Todesstrafe verhängt wurde.

Kazemi sitzt seit November im Iran im Gefängnis. Ebenfalls zum Tode verurteilt wurden Saeed Yaghoobi und Saleh Mirhashemi. Die drei Männer sollen angeblich an einem Zusammenstoß am 16. November in der Stadt Isfahan beteiligt gewesen sein, bei dem drei Mitglieder der Sicherheitskräfte ums Leben kamen, wie das offizielle Nachrichtenportal der Justiz im Iran, Mizan Online, berichtet.

Die jüngsten Hinrichtungsbefehle erfolgten trotz internationaler Verurteilung und einer Welle der öffentlichen Empörung über die Hinrichtung von vier Männern, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit den Protesten vor Gericht standen.

Cousin von Majid Kazemi hat sich bei Dürr gemeldet

Der Cousin von Majid Kazemi hatte nach Dürrs Angaben den Kontakt zu ihm aufgenommen und steht mit ihm im regen Austausch über den aktuellen Zustand von Kazemi. „Ich sehe es als meine Aufgabe als Bundestagsabgeordneter an, den vielen politischen Gefangenen im Iran hierzulande eine Stimme zu geben“, so Dürr in einer Pressemitteilung von Dienstag. „Deswegen habe ich die politische Patenschaft für Kazemi übernommen und will heute die Gelegenheit nutzen, auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Er ist für sein Recht auf Freiheit und Gleichberechtigung auf die Straße gegangen und wurde nun nach schwerer Folter zum Tode verurteilt. Ich werde mich erneut an den iranischen Botschafter in Berlin wenden, um zunächst die Aussetzung seiner Todesstrafe zu fordern. Außerdem müssen er und die vielen weiteren inhaftierten Iranerinnen und Iraner unverzüglich freigelassen werden!“

Weiter erklärt Dürr: „Die Reaktionen auf meinen Social-Media-Kanälen aus der iranischen Community und aus Deutschland zeigen, dass das Schicksal von Kazemi viele Menschen bewegt. Er hat wie alle Demonstrierenden im Iran unglaublichen Mut bewiesen. Wir schulden es ihnen, ihrem Einsatz hierzulande den gebührenden Respekt zu erweisen und ihnen in der freien Welt eine Stimme zu verleihen.“