Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) tauscht sich mit Geschäftsleuten in Ganderkesee aus

Rückenwind im Wahlkampf für Landtagskandidat Thore Güldner

+ © wz Im Gespräch: Buchhändler Gustav Förster (v. l.) mit Thore Güldner, Susanne Mittag und Hubertus Heil von der SPD. © wz

Mindestlohn, Bürokratie, Energiekosten: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich am Samstag in Ganderkeseer Geschäften über die Lage informiert.

Ganderkesee – Wieder zieht eine schwarze Regenwolke über den Bahnhof in Ganderkesee, verbunden mit starken Böen. Typisches Schietwetter. Ein Polizeiwagen parkt auf dem Bahnhofsvorplatz, ansonsten ist die Szenerie unspektakulär. Kaum etwas deutet auf den Besuch des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD), an diesem Samstagmittag hin.

Drei Wochen vor der Landtagswahl unterstützt er den SPD-Landtagskandidaten Thore Güldner im Wahlkampf. Der wartet bis zum Eintreffen der dunklen Limousine mit Berliner Kennzeichen mit weiteren SPD-Leuten auf den Minister.

13 Uhr war als Eintreffen angesetzt. Heil kommt mit kleiner Verspätung an. Sicherheitsbeamte lassen Blicke schweifen. Alles ist im grünen Bereich. Der Besucher steigt aus dem Wagen, mit Regenschirm, der ständiger Begleiter sein wird.

Buchhändler fürchtet einen „Kosten-Tsunami“

Mitten im Wahlkreis 64 will Heil mit Vertretern des Einzelhandels sprechen. Wie geht es ihnen trotz Corona, Energieknappheit und des Krieges in der Ukraine? Es sind nicht viele Schritte durch den Regen und schon entwickelt sich ein Gespräch mit Gustav Förster in dessen Buchhandlung. Wie die Geschäfte gehen will Heil wissen. Es drohe eine Art „Kosten-Tsunami“, bekommt er zu hören. Steigende Lohn-, Material- und Transport-Ausgaben werden befürchtet. Zwangsläufig werde das zu weniger Titeln und höheren Preisen führen, so Förster, der auf den höheren Mindestlohn anspielt. „Spitz auf Knopf gerechnet, das werden einige Berufskollegen wahrscheinlich nicht tragen können.“ Heil hört zu, kauft sich einen Krimi, dann geht es weiter.

Ganz im Zeichen von Mode steht das Geschäft von Renate Drieling, die mit ihrer Tochter Annika Wardenburg die Jeans-Scheune führt. Auch hier will Heil wissen, wie die Geschäfte angesichts der Rahmenbedingungen laufen. Das Aufholen nach den strikten Corona-Verordnungen sei angelaufen. Allerdings hielten sich die Männer nach wie vor ein Stück zurück. Bei der Damenmode könne man zufrieden sein, bekommt er zu hören. Kritik äußert Drieling aber im Hinblick auf immer mehr Zeit im Büro. Eine Statistik hier, eine Umfrage da. „Ich muss aber mehr Zeit zum Verkaufen haben, damit hier alles weiter läuft.“ Heil gesteht ein: „Da müssen wir uns etwas mehr maßregeln.“ Auch was die Vereinheitlichung der Datenabgleiche betreffe.

Mit vielen Eindrücken und Argumenten rund ums Leben im ländlichen Bereich, macht sich der Minister dann auf den Weg zum nächsten Termin. Das Schietwetter wird ihn begleiten.