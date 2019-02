Kommunalservice Nordwest: Sie bringen Licht ins Dunkel

Straßenbeleuchtung

+ © lat Patrick Gnädig bei der Arbeit: Er benutzt einen Stoßwellengenerator, um Fehler in Leitungen aufzuspüren. © lat

Ganderkesee/Hude - Einige kennen das Problem: Die Straßenbeleuchtung fällt plötzlich aus und man steht im Dunkeln da. Der Zweckverband Kommunalservice Nordwest mit Sitz in Brake kümmert sich um solche Ausfälle. Während der Weihnachtsfeiertage legte ein kleiner Kabelfehler den gesamten Ort Wüsting, in der Gemeinde Hude, in Dunkelheit.